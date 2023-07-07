Мутко предлагал Ибрагимовичу стать гражданином России

Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал о предложениях, которые он делал Златану Ибрагимовичу и Жозе Моуринью.
«Помню в Ростове, когда «Манчестер Юнайтед» играл, я после матча зашeл и сделал два предложения. Одно Моуринью, второе – Ибрагимовичу.
На чистом английском сказал Ибрагимовичу: «Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт». Он там сидел в малюсенькой раздевалке на старом стадионе «Ростова».
И Моуринью там вожатый. Я ему сказал, что в перспективе он может стать главным тренером в России», – вспомнил Мутко в эфире «Коммент.Шоу».
- «МЮ» играл с «Ростовом» в 2017 году.
- Команды встречались в 1/8 финала Лиги Европы.
- Англичане тогда победили 2:1 по сумме двух матчей.
Источник: «Коммент.Шоу»