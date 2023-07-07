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    Мутко предлагал Ибрагимовичу стать гражданином России

    Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал о предложениях, которые он делал Златану Ибрагимовичу и Жозе Моуринью.

    «Помню в Ростове, когда «Манчестер Юнайтед» играл, я после матча зашeл и сделал два предложения. Одно Моуринью, второе – Ибрагимовичу.

    На чистом английском сказал Ибрагимовичу: «Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт». Он там сидел в малюсенькой раздевалке на старом стадионе «Ростова».

    И Моуринью там вожатый. Я ему сказал, что в перспективе он может стать главным тренером в России», – вспомнил Мутко в эфире «Коммент.Шоу».

    • «МЮ» играл с «Ростовом» в 2017 году.
    • Команды встречались в 1/8 финала Лиги Европы.
    • Англичане тогда победили 2:1 по сумме двух матчей.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 18:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +81

      Купа Купыч 10 минут назад

      Их бин больной, Витя- матрос.Ты старый спец английского. The end.

      0
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      Рейтинг: +84

      Marshall1956 14 минут назад

      Зачем?у него патриотичность должна проснуться к России?один такой уже актер сюда приезжал.

      0
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      Рейтинг: +1344

      ruded 15 минут назад

      "фром май харт" сказал он Ибре, в конце своего предложения

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      Рейтинг: +295

      Napaleon Banapart 21 минуту назад

      Ляяяя. Гордости бы было полные штаны. У Мутко Путина и всей этой шоблы. Но не у Жозе с Златаном. А должно бы вроде как наоборот быть...

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      Рейтинг: +44

      MU868686 42 минуты назад

      Эта история из сна админа, вы такую хрень пишите иной раз

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      Рейтинг: +1277

      Спартач80 56 минут назад

      На чистом английском сказал Ибрагимовичу: «Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт»
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      На этом месте уже можно дальше не читать,мы помним твой "чистый английский"....

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