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Мутко предлагал Ибрагимовичу стать гражданином России

7 июля 2023, 18:29
9

Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал о предложениях, которые он делал Златану Ибрагимовичу и Жозе Моуринью.

«Помню в Ростове, когда «Манчестер Юнайтед» играл, я после матча зашeл и сделал два предложения. Одно Моуринью, второе – Ибрагимовичу.

На чистом английском сказал Ибрагимовичу: «Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт». Он там сидел в малюсенькой раздевалке на старом стадионе «Ростова».

И Моуринью там вожатый. Я ему сказал, что в перспективе он может стать главным тренером в России», – вспомнил Мутко в эфире «Коммент.Шоу».

  • «МЮ» играл с «Ростовом» в 2017 году.
  • Команды встречались в 1/8 финала Лиги Европы.
  • Англичане тогда победили 2:1 по сумме двух матчей.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Ибрагимович Златан Мутко Виталий
Комментарии (9)
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ytujytjuytujytjytujyjtrjy
1688745729
Эта история из сна админа, вы такую хрень пишите иной раз
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Napaleon Banapart
1688747014
Ляяяя. Гордости бы было полные штаны. У Мутко Путина и всей этой шоблы. Но не у Жозе с Златаном. А должно бы вроде как наоборот быть...
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ruded
1688747359
"фром май харт" сказал он Ибре, в конце своего предложения
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Marshall1956
1688747414
Зачем?у него патриотичность должна проснуться к России?один такой уже актер сюда приезжал.
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Купа Купыч
1688747678
Их бин больной, Витя- матрос.Ты старый спец английского. The end.
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jek718875
1688784986
Его "фром май Харт", навсегда останется в наших ушах
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