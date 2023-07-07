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    • Мостовой оценил потенциальный трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак»

    Мостовой оценил потенциальный трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на подготовку трансфера полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

    «Переход Медины в «Спартак» – это сто процентов усиление, он хороший футболист. Но не понятно, почему ЦСКА отпускает таких футболистов. Наверное, есть какой-то конфликт, так как в концовке прошлого сезона он перестал попадать в основной состав. Посмотрим, как проявит себя в «Спартаке», – сказал Мостовой.

    • Медина в ЦСКА с января 2022 года.
    • В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
    • Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

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    Источник: «РБ Спорт»

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