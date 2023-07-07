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    Гранат: «Очень смешно, что происходит в ЦСКА»

    Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал ситуацию в ЦСКА.

    • Проведший 10 сезонов за ЦСКА защитник Марио Фернандес предпочел подписать контракт с «Зенитом».
    • Хесус Медина вскоре должен перейти из ЦСКА в «Спартак».
    • Сезон РПЛ стартует для ЦСКА 23 июля матчем против «Урала».

    «Не буду судить Медину. Каждый человек выбирает там, где ему лучше. Переход в другой клуб – выбор человека. Всe, что происходит в ЦСКА – очень смешно! Два игрока ушли к главным врагам в чемпионате. Никогда не мог представить себе, что подобное произойдeт с ЦСКА. Очень редкая для них ситуация. Если игроки переходят в стан прямых конкурентов, значит, эти два случая – недоработки руководства армейцев», – сказал Гранат.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +259

      Bez Imeni 8 минут назад

      Зенит не враг ЦСКА

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