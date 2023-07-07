Гранат: «Очень смешно, что происходит в ЦСКА»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал ситуацию в ЦСКА.

Проведший 10 сезонов за ЦСКА защитник Марио Фернандес предпочел подписать контракт с «Зенитом».

Хесус Медина вскоре должен перейти из ЦСКА в «Спартак».

Сезон РПЛ стартует для ЦСКА 23 июля матчем против «Урала».

«Не буду судить Медину. Каждый человек выбирает там, где ему лучше. Переход в другой клуб – выбор человека. Всe, что происходит в ЦСКА – очень смешно! Два игрока ушли к главным врагам в чемпионате. Никогда не мог представить себе, что подобное произойдeт с ЦСКА. Очень редкая для них ситуация. Если игроки переходят в стан прямых конкурентов, значит, эти два случая – недоработки руководства армейцев», – сказал Гранат.