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Гранат: «Очень смешно, что происходит в ЦСКА»

7 июля 2023, 19:32
10

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал ситуацию в ЦСКА.

  • Проведший 10 сезонов за ЦСКА защитник Марио Фернандес предпочел подписать контракт с «Зенитом».
  • Хесус Медина вскоре должен перейти из ЦСКА в «Спартак».
  • Сезон РПЛ стартует для ЦСКА 23 июля матчем против «Урала».

«Не буду судить Медину. Каждый человек выбирает там, где ему лучше. Переход в другой клуб – выбор человека. Всe, что происходит в ЦСКА – очень смешно! Два игрока ушли к главным врагам в чемпионате. Никогда не мог представить себе, что подобное произойдeт с ЦСКА. Очень редкая для них ситуация. Если игроки переходят в стан прямых конкурентов, значит, эти два случая – недоработки руководства армейцев», – сказал Гранат.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (10)
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Сам_себе_сказал
1688747822
Зенит не враг ЦСКА
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FCSpartakM
1688750300
да у них тупо денег нет, на какие шиши они подписывать буду игроков. Дали бабки дереву-дивееву, теперь с карманом куцым остались
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