«Должна быть цель»: Мутко не понимает смысл введения Fan ID в РПЛ

Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал о своем отношении к появлению системы Fan ID на футбольных стадионах.
- После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
- Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.
«У Fan ID и любого другого проекта должна быть цель. Я знаю, для чего мы делали Fan ID на чемпионате мира. Я сам им занимался, убеждал.
Это была необходимость для безвизового въезда для всего мира. Было глупо человеку и визу в посольство идти делать, и делать Fan ID. Мы сделали, это было уникально и понятно.
Кто вводит, должен объяснять [зачем это нужно]. Мне сложно рассказать про идею [Fan ID в РПЛ]. Я не могу поэтому это комментировать. Тот, кто вводил, должен сесть и объяснить.
Сейчас мы видим: средняя посещаемость на Кубок одна, а на другие матчи – другая. Конечно, без фанатского движения, без фанатов футбол – это как свадьба без музыки.
РФС и РПЛ должны объяснить болельщикам [зачем это нужно]. Болельщики являются одним из главным источников дохода в футболе.
Футбол не принадлежит ни клубам, ни футболистам. Он всем принадлежит, и болельщикам в том числе. Они равноправные участники процесса», – заявил Мутко.