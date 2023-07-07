«Должна быть цель»: Мутко не понимает смысл введения Fan ID в РПЛ

Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал о своем отношении к появлению системы Fan ID на футбольных стадионах.

После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.

Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.

Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.

«У Fan ID и любого другого проекта должна быть цель. Я знаю, для чего мы делали Fan ID на чемпионате мира. Я сам им занимался, убеждал.

Это была необходимость для безвизового въезда для всего мира. Было глупо человеку и визу в посольство идти делать, и делать Fan ID. Мы сделали, это было уникально и понятно.

Кто вводит, должен объяснять [зачем это нужно]. Мне сложно рассказать про идею [Fan ID в РПЛ]. Я не могу поэтому это комментировать. Тот, кто вводил, должен сесть и объяснить.

Сейчас мы видим: средняя посещаемость на Кубок одна, а на другие матчи – другая. Конечно, без фанатского движения, без фанатов футбол – это как свадьба без музыки.

РФС и РПЛ должны объяснить болельщикам [зачем это нужно]. Болельщики являются одним из главным источников дохода в футболе.

Футбол не принадлежит ни клубам, ни футболистам. Он всем принадлежит, и болельщикам в том числе. Они равноправные участники процесса», – заявил Мутко.