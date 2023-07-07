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  • «Должна быть цель»: Мутко не понимает смысл введения Fan ID в РПЛ

«Должна быть цель»: Мутко не понимает смысл введения Fan ID в РПЛ

7 июля 2023, 16:56
3

Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал о своем отношении к появлению системы Fan ID на футбольных стадионах.

  • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
  • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.

«У Fan ID и любого другого проекта должна быть цель. Я знаю, для чего мы делали Fan ID на чемпионате мира. Я сам им занимался, убеждал.

Это была необходимость для безвизового въезда для всего мира. Было глупо человеку и визу в посольство идти делать, и делать Fan ID. Мы сделали, это было уникально и понятно.

Кто вводит, должен объяснять [зачем это нужно]. Мне сложно рассказать про идею [Fan ID в РПЛ]. Я не могу поэтому это комментировать. Тот, кто вводил, должен сесть и объяснить.

Сейчас мы видим: средняя посещаемость на Кубок одна, а на другие матчи – другая. Конечно, без фанатского движения, без фанатов футбол – это как свадьба без музыки.

РФС и РПЛ должны объяснить болельщикам [зачем это нужно]. Болельщики являются одним из главным источников дохода в футболе.

Футбол не принадлежит ни клубам, ни футболистам. Он всем принадлежит, и болельщикам в том числе. Они равноправные участники процесса», – заявил Мутко.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (3)
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cska1948
1688739351
"...Тот, кто вводил, должен сесть и объяснить..." ---------------------------- Можно посадить и без объяснений...
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Skull_Boy
1688740034
Очередная следилка, как и Гос. услуги
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portero
1688753642
Приручить народ соглашаться на любые ущемления прав, упырями-повелителями...
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