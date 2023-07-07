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    • «Должна быть цель»: Мутко не понимает смысл введения Fan ID в РПЛ

    «Должна быть цель»: Мутко не понимает смысл введения Fan ID в РПЛ

    Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал о своем отношении к появлению системы Fan ID на футбольных стадионах.

    • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.

    «У Fan ID и любого другого проекта должна быть цель. Я знаю, для чего мы делали Fan ID на чемпионате мира. Я сам им занимался, убеждал.

    Это была необходимость для безвизового въезда для всего мира. Было глупо человеку и визу в посольство идти делать, и делать Fan ID. Мы сделали, это было уникально и понятно.

    Кто вводит, должен объяснять [зачем это нужно]. Мне сложно рассказать про идею [Fan ID в РПЛ]. Я не могу поэтому это комментировать. Тот, кто вводил, должен сесть и объяснить.

    Сейчас мы видим: средняя посещаемость на Кубок одна, а на другие матчи – другая. Конечно, без фанатского движения, без фанатов футбол – это как свадьба без музыки.

    РФС и РПЛ должны объяснить болельщикам [зачем это нужно]. Болельщики являются одним из главным источников дохода в футболе.

    Футбол не принадлежит ни клубам, ни футболистам. Он всем принадлежит, и болельщикам в том числе. Они равноправные участники процесса», – заявил Мутко.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 16:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14669

      Skull_Boy 11 минут назад

      Очередная следилка, как и Гос. услуги

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      Рейтинг: +594

      cska1948 23 минуты назад

      "...Тот, кто вводил, должен сесть и объяснить..."
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      Можно посадить и без объяснений...

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