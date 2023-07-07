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    Хави назвал главную цель «Барселоны» на следующий сезон

    Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о целях клуба на следующий сезон.

    «В «Барсе» ты всегда должен стремиться выступать на 10 из 10. От нас будут многого требовать, и это нормально. Я люблю требования. Мы хотим выиграть все трофеи. Мы готовы отомстить в Лиге чемпионов.

    Нужно сделать шаг вперед. Думаю, благодаря новичкам мы станем лучше.

    Главная цель – выиграть Лигу чемпионов. Мы не прячемся. Посмотрим, насколько далеко мы сможем зайти. Для нас не существует 1/8 или 1/4 финала, мы стремимся к финалу.

    Мы не фавориты. Из-за двух предыдущих лет – особенно», – сказал Хави.

    • Контракт тренера истекает в 2024 году.
    • «Барса» в прошедшем сезоне выиграла Примеру и Суперкубок Испании.

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    Источник: Sport.es

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