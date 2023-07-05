Фанаты «Коринтианса» избили игрока, которым интересовались в РПЛ

Болельщики «Коринтианса» напали на полузащитника команды Луана. По сведениям местных медиа, фанаты потребовали расторгнуть контракт с клубом.

«С глубоким сожалением и возмущением, спортивный клуб «Коринтианс» сообщает о том, что наш футболист Луан стал жертвой нападения предположительно от болельщиков в Сан-Паулу. Клуб активно следит за процессом расследования этого инцидента и предоставляет игроку всю возможную поддержку, как это было с момента его перехода к нам в 2020 году.

В связи с очередным отвратительным актом насилия, «Коринтианс» выражает сожаление о текущем климате нетерпимости, который преобладает в бразильском футболе. Ничего не может оправдать трусливое нападение, от которого пострадал наш игрок», – говорится в заявлении клуба.