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    • Фанаты «Коринтианса» избили игрока, которым интересовались в РПЛ

    Фанаты «Коринтианса» избили игрока, которым интересовались в РПЛ

    Болельщики «Коринтианса» напали на полузащитника команды Луана. По сведениям местных медиа, фанаты потребовали расторгнуть контракт с клубом.

    «С глубоким сожалением и возмущением, спортивный клуб «Коринтианс» сообщает о том, что наш футболист Луан стал жертвой нападения предположительно от болельщиков в Сан-Паулу. Клуб активно следит за процессом расследования этого инцидента и предоставляет игроку всю возможную поддержку, как это было с момента его перехода к нам в 2020 году.

    В связи с очередным отвратительным актом насилия, «Коринтианс» выражает сожаление о текущем климате нетерпимости, который преобладает в бразильском футболе. Ничего не может оправдать трусливое нападение, от которого пострадал наш игрок», – говорится в заявлении клуба.

    • Луан – олимпийский чемпион 2016 года.
    • Игроком интересовались «Спартак» и «Зенит».
    • Луан всю карьеру проводит на родине.

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    Источник: официальный сайт «Коринтианса»

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