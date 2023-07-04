Коваленко объяснил, почему перешел в «Зенит»: «Не было такого, что больше хотел в «Локомотив»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко прокомментировал переход в клуб из Петербурга.
«Как только появился вариант с «Зенитом», даже не задумывались. Посоветовались с семьей, агентами и решили, что это наилучший вариант.
Такого, что больше хотел в «Локомотив», не было», – сказал Коваленко.
- Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
- Сообщалось, что за него заплатили 200 миллионов рублей.
- Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
- Он взял 18-й игровой номер.
Источник: Sport24