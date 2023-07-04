Коваленко объяснил, почему перешел в «Зенит»: «Не было такого, что больше хотел в «Локомотив»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко прокомментировал переход в клуб из Петербурга.

«Как только появился вариант с «Зенитом», даже не задумывались. Посоветовались с семьей, агентами и решили, что это наилучший вариант.

Такого, что больше хотел в «Локомотив», не было», – сказал Коваленко.