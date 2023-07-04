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    • Российская теннисистка украинского происхождения показала роскошную фигуру в зеленом купальнике

    Российская теннисистка украинского происхождения показала роскошную фигуру в зеленом купальнике

    Виталия Дьяченко, 32-летняя теннисистка из России, выложила новое фото. Она показала свежий загар, запечатлев себя в зеленом купальнике.

    «Один тут отдыхаешь?» – подписала кадр спортсменка.

    Девушка и ранее выкладывала соблазнительные кадры.

    • Дьяченко идет в 3-й сотне мирового рейтинга. Участвует в турнирах с 2007 года.
    • Она никогда не поднималась выше 71-го места в мировом рейтинге (2014 год).
    • В апреле Дьяченко сообщила, что на 75 процентов у нее украинская кровь.

    Фото: социальные сети Виталии Дьяченко

    Российская теннисистка украинского происхождения показала загар в соблазнительном купальнике

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    Источник: «Бомбардир»

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