Виталия Дьяченко, 32-летняя теннисистка из России, выложила новое фото. Она показала свежий загар, запечатлев себя в зеленом купальнике.

«Один тут отдыхаешь?» – подписала кадр спортсменка.

Девушка и ранее выкладывала соблазнительные кадры.

Дьяченко идет в 3-й сотне мирового рейтинга. Участвует в турнирах с 2007 года.

Она никогда не поднималась выше 71-го места в мировом рейтинге (2014 год).

В апреле Дьяченко сообщила, что на 75 процентов у нее украинская кровь.

Фото: социальные сети Виталии Дьяченко

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