Российская теннисистка украинского происхождения показала загар в соблазнительном купальнике

Виталия Дьяченко, 32-летняя теннисистка из России, выложила новое фото. Она показала свежий загар, запечатлев себя в купальнике.
«Мастер спорта по загару», – написала уроженка Москвы.
Девушка и ранее выкладывала соблазнительные кадры.
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- Дьяченко идет в 3-й сотне мирового рейтинга. Участвует в турнирах с 2007 года.
- Она никогда не поднималась выше 71-го места в мировом рейтинге (2014 год).
- В апреле Дьяченко сообщила, что на 75 процентов у нее украинская кровь.
Фото: социальные сети Виталии Дьяченко
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Источник: «Бомбардир»