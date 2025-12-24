Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия: почему у Великобритании четыре сборные?

Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия: почему у Великобритании четыре сборные?

В мире большого футбола, где национальные сборные символизируют единство и идентичность, ситуация с Великобританией выглядит парадоксальной. Объединенное королевство – это четыре страны: Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Они выступают отдельно на чемпионатах мира и Европы, но на Олимпиаде, если участвуют, то как «Великобритания».

Почему нет единой сборной в футболе? Этот вопрос периодически всплывает во время крупных турниров, особенно когда англичане борются за выход в плей-офф, а шотландцы или валлийцы добавляют перца в квалификацию. Ответ кроется в истории футбола, которая началась именно на Британских островах. Здесь нет места для романтических идей о «британском футболе» – только прагматизм, традиции и национальный характер. Разбираемся в данном вопросе по порядку.

Рождение футбола: От хаоса к правилам

Футбол как организованный вид спорта зародился в Англии XIX века. В 1863 году в Лондоне была основана Футбольная ассоциация (The FA) – первая в мире. Ее правила, известные как «Кембриджские», запретили играть мячом руками и ввели понятие офсайда. Но юрисдикция FA была неясной: распространяется ли она на всю Британию или только на Англию? Вскоре это выяснилось – другие регионы не захотели подчиняться лондонским «законам».

В 1873 году на свет появляется Шотландская футбольная ассоциация (SFA), в 1876-м – Футбольная ассоциация Уэльса (FAW), а в 1880-м – Ирландская футбольная ассоциация (IFA, позже для Северной Ирландии). Эти организации создали свои лиги и кубки, игнорируя английский центр. Уже тогда футбол в Британии стал «национальным» – каждая страна на Острове развивала свой стиль.

Шотландия, например, подчеркивала технику и пас (как бы дико это не звучало в наше время), Англия – физическую мощь. Первый международный матч состоялся 30 ноября 1872 года: Англия – Шотландия (0:0 в Глазго). Это был не просто «товарняк», а демонстрация: шотландцы доказали, что могут играть по своим правилам. К 1880-м годам матчи между «домашними нациями» (Home Nations) стали регулярными. В 1883-м запустили British Home Championship – первый в мире международный турнир. Четыре команды играли друг с другом ежегодно, определяя чемпиона.

IFAB: Британцы как «хранители» правил

В 1886 году четыре ассоциации учредили International Football Association Board (IFAB) – орган, устанавливающий «Законы игры». Это был ответ на хаос: каждый применял свои правила. IFAB стал своего рода «стражем» футбола, и его решения обязательны для всех. Британские ассоциации получили равные голоса (по два от каждой), что дало им контроль.

Когда в 1904 году в Париже основали FIFA, британцы проигнорировали еe. «Мы сами правила пишем» – такова была красноречивая суть позиции. FIFA признала британские «Законы», но в 1905-м так называемые «Home Nations» присоединились только после гарантий независимости. В 1913-м FIFA вошла в IFAB с четырьмя голосами, но для изменений нужно 6 из 8 – британцы (4 голоса) и FIFA не могут менять правила в одиночку.

Такая автономия укрепила статус отдельных сборных. FIFA признала четыре ассоциации как полноправных членов, без «Великобритании». В 1921 году Ирландия разделилась: IFA осталась для Севера, а Юг создал FAI (для Республики Ирландии). Северная Ирландия сохранила место в IFAB и FIFA.

Отказ от FIFA и возврат: Политика и аматоры

Британцы пропустили первые три ЧМ (1930–1938). Причина – споры об аматорах. Олимпиада считалась «настоящим» турниром для любителей, а ЧМ – для профессионалов. «Home Nations» видели в FIFA угрозу: если присоединиться, то объединиться в одну команду? В 1928-м они вышли из FIFA из-за разногласий по правилам (профессионализм на Олимпиаде). Нет футбола на Олимпиаде-1932 – протест. Вернулись в 1946-м, после Второй мировой. Но отдельно: Англия – в 1950-м, Шотландия – в 1954-м, Уэльс и Северная Ирландия – в 1958-м. В 1958-м все четыре квалифицировались – единственный раз. Англия дошла до четвертьфинала, Шотландия вылетела рано, Уэльс – в 1/4 (проиграл Бразилии с Пеле), Северная Ирландия – тоже в 1/4. Это подчеркнуло ценность независимости: маленькие нации боролись на равных. «British Home Championship» продолжался, усиливая локальную идентичность. Его закрыли лишь в 1984 году. В то время одной из причин такого решения стала проблема с футбольным насилием – хулиганы устраивали настоящую бойню на фоне разного рода политических акций (нужно ли вообще говорить о том, что взаимоотношения Шотландии и Англии – это история для отдельной и куда более объемной статьи?).

Олимпийская «Великобритания»: Исключение, которое подтверждает правило

На Олимпиаде – другая история. МОК признает только Великобританию и Северную Ирландию (Team GB). С 1900 года (Париж) Великобритания выиграла золото в 1900-м, 1908-м (Лондон) и 1912-м (Стокгольм). Команды – из английских аматоров, организованные FA.

В 1920-м в Антверпене проиграли Норвегии (любители против «полупрофессионалов»). Споры об аматорах привели к бойкоту: в 1924-м и 1928-м не участвовали, в 1932-м футбола на ОИ и вовсе не было. В 1936-м (Берлин) вернулись – с игроками из всех «Home Nations», но вылетели от Польши. Участвовали в 1948-м (Лондон, серебро), 1952-м, 1956-м, 1960-м (Бронза) и 1968-м. В 1974-м FA отменила аматорство.

Почему исторически общей британской сборной не было на ЧМ? Олимпиада – для аматоров (до 1984-го), ЧМ – для профи. Но главное – страх объединения. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия боялись: «Team GB» – прецедент для FIFA, где доминирует Англия. В 2012-м (Лондон) согласились из-за хозяев: команда с Райаном Гиггзом (Уэльс), Крейгом Беллами (Уэльс) и Райаном Донованом (Северная Ирландия) вышла из группы, но проиграла Бразилии в 1/4. Тренер Стюарт Пирс – английский, но FIFA гарантировала: это не затронет статус.

Почему нет единой сборной: Национализм и прагматизм

Разделение – не прихоть, а традиция. Британские футбольные ассоциации гораздо старше FIFA, и они – основатели игры. Объединиться? Шотландцы видят в этом угрозу идентичности: «Мы – не малые братья Англии». Уэльс и Северная Ирландия опасаются английского доминирования.

Вопрос политики? Референдум о независимости Шотландии (2014) только усилил напряжение. Имеются и другие аспекты: FIFA уважает статус-кво: четыре члена – это 4 голоса в Конгрессе. Объединение дало бы один, ослабив влияние.

И наконец, еще один важный момент: разделение дает шанс «маленьким» (в сравнении с той же Англией) командам – Уэльс на Евро-2016, Северная Ирландия на Евро-2016. Также не забываем и о драме: в квалификациях британские команды периодически бьются друг против друга, что лишь добавляет «перчинки» в достаточно скучных (в целом) футбольных квалах на Евро и Чемпионат мира.

Англия Уэльс Северная Ирландия Шотландия
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Назван лучший тренер для «Спартака»: «Может получиться идеальный симбиоз»
23:48
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за полузащитника «Реала»
23:37
«Спартак» бесплатно отпустит игрока, купленного за 6 миллионов
23:23
2
Егоров – про обмен Дивеева на Гонду: «Чемпионства не видать»
23:11
1
Бубнову предлагали допинг в «Спартаке»
22:39
2
ФотоИбрагимович показал фото с Хабибом и Погба
22:22
«Реал» отказал Алонсо в зимних трансферах – он просил усилить одну позицию
21:57
Мостовой высказался о том, что «Спартак» увел таланта из «Динамо»
21:35
3
Капитана «Спартака» назвали «трактором»
21:21
2
Саусь перейдет в ЦСКА вместе с Гонду: детали сделки
21:09
10
Все новости
Все новости
ФотоЯмаль получил золотую кнопку ютуба, набрав более миллиона подписчиков за два дня
22:50
ФотоИбрагимович показал фото с Хабибом и Погба
22:22
Чемпион России стал игроком года в Армении
22:10
1
«Реал» отказал Алонсо в зимних трансферах – он просил усилить одну позицию
21:57
Акинфеев раскрыл свой рецепт салата оливье
21:47
Мостовой высказался о том, что «Спартак» увел таланта из «Динамо»
21:35
3
Капитана «Спартака» назвали «трактором»
21:21
2
Саусь перейдет в ЦСКА вместе с Гонду: детали сделки
21:09
10
26-летний Голенков больше не ждет вызов в сборную России: «Для меня это что-то нереальное»
20:46
Дюков назвал условие для введения налога на иностранных тренеров
20:39
1
Быстров рассказал, с кем будет встречать Новый год
20:30
3
«Спартак» близок к продлению контрактов с еще двумя футболистами
20:20
2
«Зенит» хочет купить лучшего опорника РПЛ
19:57
15
В РФС рассказали, чем чреват новый лимит на легионеров в РПЛ
19:52
4
Экс-президент «Спартака» хлестко ответил на антироссийские высказывания Шевченко
19:45
6
Обмен Дивеева на Гонду полностью согласован: подробности
19:30
13
Гасилин предположил, как Россия выступила бы на ЧМ-2026
19:19
Символическая сборная первой части сезона в Европе по версии Goal
19:10
Реакция Дюкова на финансовые проблемы «Ростова»
19:00
5
Тюкавин покадрово вспомнил эпизод с разрывом крестов: «Щелчок, импульс, упал»
18:51
Гоцук – о том, хороший ли игрок Илья Садыгов: «Все все понимают, скажем так»
18:43
2
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
18:35
Дюков объяснил, почему ждет снятия бана с российского футбола в 2026 году
18:27
4
Аршавин описал реальный уровень Сафонова
18:18
3
Абаскаль охарактеризовал предполагаемого нового тренера «Спартака»
18:06
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 