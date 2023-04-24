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  • Польская авиакомпания не пустила на рейс теннисистку Дьяченко из-за российского паспорта

Польская авиакомпания не пустила на рейс теннисистку Дьяченко из-за российского паспорта

24 апреля 2023, 17:47
2

Российская теннисистка Виталия Дьяченко сообщила в социальной сети, что ее не допустили на рейс польской авиакомпании LOT Airlines. Решение было аргументировано наличием у девушки паспорта России.

Дьяченко добиралась на турнир на Корсике из Каира через Варшаву и Ниццу.

«Правила авиакомпании – внезапно – никому из России не разрешать летать рейсами LOT Airlines! У меня, кстати, были все рекомендательные письма от WTA, ITF, но в современном теннисе это, похоже, ничего не меняет в реальности.

Пришлось провести в терминале аэропорта Каира 18 часов. Спала на скамейках, не имея еды и возможности покинуть аэропорт. Из-за моей национальности со мной обращались как с человеком третьего класса», – написала Дьяченко в социальной сети.

  • 32-летняя Дьяченко – 250-я ракетка мира. Участвует в турнирах с 2007 года.
  • Уроженка Москвы никогда не поднималась выше 71-го места в мировом рейтинге (2014 год).
  • В 2011 году она выиграла парный турнир в Ташкенте, победив в финале украинский дуэт.

Фото: социальные сети Виталии Дьяченко

Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (2)
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Fialet
1682355745
А нехер летать на турниры без флага и гимна. Иуды.
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