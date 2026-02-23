Введите ваш ник на сайте
  Кто такой Джоб Беллингем и когда он может воссоединиться с братом в «Реале»

Кто такой Джоб Беллингем и когда он может воссоединиться с братом в «Реале»

Имя Джуда Беллингема стало синонимом юношеского футбольного таланта благодаря его успешной карьере в дортмундской «Боруссии» и мадридском «Реале», а также раннем взлете в сборной Англии. Теперь на горизонте появился еще один интересный персонаж– его младший брат, Джоб Беллингем.

Кто такой Джоб Беллингем?

Джоб появился на свет 23 сентября 2005 в небольшом городке под названием Стоурбридж, который расположен недалеко от Бирмингема. Как и Джуд, младший из братьев Беллингемов с детства проявлял интерес к спорту, конечно же отдавая предпочтение футболу.

Первые шаги в Игре миллионов Джоб делал в академии «Бирмингем Сити». На взрослом уровне дебютировал в 2021 году. Не сказать, чтобы его короткая карьера на «Сент-Эндрюс» вызвала такой же фурор как выступления Джуда, однако Беллингем-младший все равно попал на радар многих клубов, в том числе и за пределами Англии.

Джоб Беллингем

Впрочем, торопиться с отъездом никто не собирался. Джоб выбрал иной путь – трансфер в «Сандерленд», команду, чьи амбиции росли словно грибы после дождя.

Парень быстро освоился на «Стэдиум оф лайт» и прописался в основе «черных котов». Его успехи не в последнюю очередь были связаны с плодотворной работой французского тренера Режиса Ле Бри.

Джоб оказал большое влияние на то, чтобы «Сандерленд» в конечном итоге вернулся в английскую Премьер-Лигу после восьми лет отсутствия в элите. Суммарно он провел за «черных котов» 90 матчей с учетом всех соревнований (11 голов + 4 результативных паса). В то же время журналисты отмечали весьма жесткую манеру игры Беллингема-младшего: 16 желтых карточек за 90 игр служит иллюстрацией данному утверждению.

Джоб Беллингем в Сандерленде

Снова по стопам брата

Джоб так и не сыграл за «Сандерденд» в АПЛ. Летом 2025 года он принял решение повторить путь старшего брата и подписал контракт с дортмундской «Боруссией». «Шмели» вели переговоры не один месяц и солидно пополнили банковский баланс английского клуба – сделка с «Сандерлендом» потянула на внушительные (особенно как за 19-летнего пацана) 38 миллионов евро.

Адаптация в Германии

Сезон 2025/2026 становится для юного дарования настоящим испытанием. Джоб дебютировал за «Боруссию» в матче против «Флуминенсе» на клубном чемпионате мира, не показав ничего выдающегося. На данном этапе вклад Беллингема в успехи «шмелей» сложно назвать по-настоящему значимым.

По данным на январь 2026 года, Джоб выходил на поле в 31 матче во всех турнирах, забив всего один гол и отдав пять результативных передач. Скромная «статка» для парня, которого нарекли одним из главных талантов английского футбола здесь и сейчас. Плюс не забываем о солидном ценнике. «Боруссия» – не «Манчестер Юнайтед» и не «Челси». Клуб из Дортмунда не может позволить себе роскошь швыряться деньгами налево и направо.

Джоб Беллингем не тянет на полноценного игрока основы при Нико Коваче. Один из ярких моментов сезона – выступление в Лиге чемпионов. В матче против «Копенгагена» Джоб выдал два ассиста, продемонстрировав свою способность влиять на игру «Дортмунда» в атаке. К сожалению, развить успех пока не удается.

Джоб Беллингем

При этом сам Нико Ковач просит не спешить с выводами. Он убежден, что интеграция Джоба проходит даже быстрее, чем ожидалось. Дескать, мы говорим о молодом футболисте, которому по определению не свойственна стабильность. В то же время Ковач отмечает, что Беллингему нужно значительно прибавить в вопросах игровой дисциплины (вспоминаем историю с россыпью карточек еще в «Сандерленде»).

Болельщики «Дортмунда» отмечают, что Джоб еще не полностью адаптировался к темпу Бундеслиги, но его потенциал очевиден. Несмотря на сложности, Беллингем остается частью планов клуба. Главное – чтобы не мешали родственники. Марк Беллингем, отец и по совместительству агент футболиста, старательно критикует Нико Ковача в публичном поле, требуя больше игрового времени для своего чада.

Манера игры

Джоб Беллингем – универсальный хавбек, способный играть на нескольких позициях: от «опорника» (номер 6) до атакующего (номер 10) или даже смещаясь на бровку. Его стиль игры часто описывают как «box-to-box», то есть он активен по всему полю, участвуя как в обороне, так и в атаке.

В «Сандерленде» он начинал как атакующий полузащитник, но в «Дортмунде» его чаще используют более глубоко. Его игра характеризуется высокой интенсивностью: Джоб агрессивен в отборе, часто блокирует удары и прерывает атаки соперника. Он хорошо читает игру, предугадывая пасы оппонентов, и не стесняется идти в обводку при переходе в фазу атаки.

Джоб Беллингемв Боруссии Д

В нападении Беллингем эффективен в создании моментов, отдавая точные передачи и врываясь в штрафную. Однако его стиль еще не полностью отточен для топ-уровня: порой он держит мяч слишком долго, что приводит к совсем не обязательным потерям.

В целом, манера Джоба напоминает стиль его брата Джуда, но с бОльшим акцентом на оборонительные аспекты, что делает его ценным для команд, активно использующих прессинг.

Сильные качества

Среди сильных сторон Джоба Беллингема выделяются несколько ключевых атрибутов, которые делают его перспективным игроком. Во-первых, оборонительный вклад: он очень силен в блокировке мяча и отборах, что подтверждается статистикой – в среднем 2-3 отбора за матч. Его агрессивность и интенсивность позволяют ему доминировать в единоборствах.

Во-вторых, видение поля и пасы. Джоб прекрасно «выписывает» длинные диагональные передачи или проникающие пасы в штрафную. Он также силен в движении без мяча, умно открываясь и создавая пространство для партнеров.

В-третьих, универсальность и физические данные. Рост 188 см дает ему преимущество в воздухе, а хорошая выносливость позволяет покрывать большие дистанции – типичный box-to-box мидфилдер. Он техничен, с хорошим контролем мяча в узких пространствах, и может играть в нескольких ролях, что очень ценится в современном футболе.

Слабые качества

Несмотря на таланты, у Джоба есть области для улучшения. Главная слабость – финишинг. Он редко забивает, предпочитая ассистировать, и его удары часто неточны.

Дисциплина также остается проблемой: красная карточка в игре против «Фрайбурга» и другие фолы указывают на импульсивность, которая может «зауринить» его команду на ровном месте.

Адаптация к высокому темпу Бундеслиги тоже сказывается: на первых порах Джоб выглядел слишком вымотанным в концовках матчей. Кроме того, давление от сравнений с братом Джудом добавляет психологический фактор, что иногда влияет на уверенность.

Возможный переход в «Реал»

Слухи о переходе Джоба Беллингема в «Реал» циркулируют с момента его трансфера в «Дортмунд». Испанская пресса, в частности Marca, утверждает, что Джоб мечтает играть вместе с братом Джудом в Мадриде, и «бланкос» видят в нем способ укрепить полузащиту.

Согласно отчетам Football Transfers и других ресурсов, «Реал» мониторит Джоба с 2024 года, и идея воссоединения братьев кажется привлекательной для «королевского клуба». В ноябре 2025 года появились новости о том, что «сливочные» могут использовать трансфер Джоба как «плацдарм» для продления контракта Джуда.

Джоб и Джуд Беллингем

Сам Джоб никоим образом не скрывает симпатий к «Реалу»: в интервью он упоминал, что идея играть с братом – «мечта».

Эксперты считают, что для «Реала» Джоб Беллингем – инвестиция в будущее, особенно с учетом ухода ветеранов. Если он улучшит форму, переход может состояться, создав «династию Беллингемов» в самом титулованном клубе Европы.

В качестве заключения заметим, что Джоб Беллингем – талантливый игрок с большим потенциалом, но его путь в «Боруссии» полон вызовов. Парню предстоит проделать массу работы и болельщики, журналисты и другие футбольные люди (как сказал бы Александр Мостовой) с нетерпением ждут, как будет развиваться его карьера.

  • Читайте нас: 