Теннисистка из России повторила достижение 35-летней давности на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Элина Аванесян победила в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») датчанку Клару Таусон (2:1).

Аванесян проиграла в квалификации турнира, но прошла в основную сетку как лаки-лузер в результате жребия, поскольку снялась одна из участниц.

Последний раз лаки-лузер доходила до 1/8 финала «Ролан Гаррос» 35 лет назад.