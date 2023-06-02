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    • Теннисистка из России повторила достижение 35-летней давности на «Ролан Гаррос»

    Теннисистка из России повторила достижение 35-летней давности на «Ролан Гаррос»

    Российская теннисистка Элина Аванесян победила в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») датчанку Клару Таусон (2:1).

    Аванесян проиграла в квалификации турнира, но прошла в основную сетку как лаки-лузер в результате жребия, поскольку снялась одна из участниц.

    Последний раз лаки-лузер доходила до 1/8 финала «Ролан Гаррос» 35 лет назад.

    • Аванесян – 134-я ракетка мира.
    • В следующем круге она сыграет либо с румынкой Ириной Бегу, либо с чешкой Каролиной Муховой.
    • 20-летняя уроженка Пятигорска Аванесян еще не выигрывала титулов на высшем уровне.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.06.2023 20:15
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +996

      Mirak92 4 часа назад

      Для чего это тут???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +796

      JI e x a 16 часов назад

      Молодец. И фамилия чисто российская, Аванесян. Наша девочка =)

      2
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      ...
      Рейтинг: +1877

      Fialet > JI e x a 3 часа назад

      И наверняка выступает без флага и гимна. Прям гордость страны...

      0
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