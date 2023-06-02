Теннисистка из России повторила достижение 35-летней давности на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Элина Аванесян победила в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») датчанку Клару Таусон (2:1).
Аванесян проиграла в квалификации турнира, но прошла в основную сетку как лаки-лузер в результате жребия, поскольку снялась одна из участниц.
Последний раз лаки-лузер доходила до 1/8 финала «Ролан Гаррос» 35 лет назад.
- Аванесян – 134-я ракетка мира.
- В следующем круге она сыграет либо с румынкой Ириной Бегу, либо с чешкой Каролиной Муховой.
- 20-летняя уроженка Пятигорска Аванесян еще не выигрывала титулов на высшем уровне.
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Источник: «Бомбардир»