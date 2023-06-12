3 россиянина попали в топ-10 теннисистов мира – впервые в истории

Опубликован свежий мировой рейтинг теннисистов. В нем три россиянина – впервые в истории вида спорта.

Речь идет о Данииле Медведеве (третье место), Андрее Рублеве (седьмое) и Карене Хачанове (десятое).

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, который накануне официально стал лучшим теннисистом в истории – у него теперь 23 титула Большого шлема (рекорд).

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