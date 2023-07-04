Круговой: «Прощания с Кузяевым не было. Он уехал, и больше мы его не видели»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о будущем полузащитника Далера Кузяева.

«Прощание с Кузяевым? Такого не было. После игры с «Факелом» [в последнем туре РПЛ] попрощались, он уехал, и больше мы его не видели. Кузяев не приезжал на обследование, на базе его больше не было.

Где он окажется? Я слышал, что «Бешикташ» им интересуется. Только буду рад за него. Далер – хороший игрок. Если снова вернется? Тоже буду рад», – сказал Круговой.