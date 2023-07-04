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    • Круговой: «Прощания с Кузяевым не было. Он уехал, и больше мы его не видели»

    Круговой: «Прощания с Кузяевым не было. Он уехал, и больше мы его не видели»

    Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о будущем полузащитника Далера Кузяева.

    «Прощание с Кузяевым? Такого не было. После игры с «Факелом» [в последнем туре РПЛ] попрощались, он уехал, и больше мы его не видели. Кузяев не приезжал на обследование, на базе его больше не было.

    Где он окажется? Я слышал, что «Бешикташ» им интересуется. Только буду рад за него. Далер – хороший игрок. Если снова вернется? Тоже буду рад», – сказал Круговой.

    • Кузяев был самым высокооплачиваемым российским игроком «Зенита».
    • Он выступал за петербургский клуб с 2017 года.
    • Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20804

      Cleaner 1 час назад

      Не брать этого торгаша от футбола больше в Зенит! Противно смотреть, как он БАБЛО с питерского клуба вытрясти пытается...(((

      0
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      Рейтинг: +10

      361isa@mail.ru 2 часа назад

      ...он о.уел и больше мы его не видели.

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      Рейтинг: +5026

      fakeid 3 часа назад

      как по мне - кузяев одного уровня с игроками тех времён, когда кубок уефа брали. зырянов, денисов, широков и т.д. и прямо сейчас в топ-3 самых сильных российских игроков. и в топ-1 по чтению игры, без вариантов. слишком умный на поле, потому и стоит 10 лямов в 30 лет.

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      Рейтинг: +4587

      Spirit_78 > fakeid 2 часа назад

      В прошедшем сезоне он каким-то варёным был. Несколько пенальти не забил, моменты транжирил, на провокацию Зобнина повёлся.

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