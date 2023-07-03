Шиманьски может покинуть «Фейеноорд»: клуб отказался поднимать зарплату игроку «Динамо»

Будущее Себастьяна Шиманьского в «Фейеноорде» остается неопределенным.
Голландский клуб договорился с «Динамо» о продлении аренды полузащитника еще на один год.
Однако сам 24-летний поляк пока не соглашается на сделку – он хочет повышения зарплаты.
Футболист желает зарабатывать более 2 миллионов евро в год после уплаты налогов – это слишком много для «Фейеноорда».
- В прошлом сезоне Шиманьски забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 40 матчах.
- Он помог «Фейеноорду» стать чемпионом.
- Контракт хавбека с «Динамо» действует до 2026 года.
Источник: 1908.nl