Шиманьски может покинуть «Фейеноорд»: клуб отказался поднимать зарплату игроку «Динамо»

Будущее Себастьяна Шиманьского в «Фейеноорде» остается неопределенным.

Голландский клуб договорился с «Динамо» о продлении аренды полузащитника еще на один год.

Однако сам 24-летний поляк пока не соглашается на сделку – он хочет повышения зарплаты.

Футболист желает зарабатывать более 2 миллионов евро в год после уплаты налогов – это слишком много для «Фейеноорда».