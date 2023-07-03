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    • Шиманьски может покинуть «Фейеноорд»: клуб отказался поднимать зарплату игроку «Динамо»

    Шиманьски может покинуть «Фейеноорд»: клуб отказался поднимать зарплату игроку «Динамо»

    Будущее Себастьяна Шиманьского в «Фейеноорде» остается неопределенным.

    Голландский клуб договорился с «Динамо» о продлении аренды полузащитника еще на один год.

    Однако сам 24-летний поляк пока не соглашается на сделку – он хочет повышения зарплаты.

    Футболист желает зарабатывать более 2 миллионов евро в год после уплаты налогов – это слишком много для «Фейеноорда».

    • В прошлом сезоне Шиманьски забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 40 матчах.
    • Он помог «Фейеноорду» стать чемпионом.
    • Контракт хавбека с «Динамо» действует до 2026 года.

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    Источник: 1908.nl

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    03.07.2023 23:49
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