«Милан» нашел замену для Тонали в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может оказаться в «Милане».

Его рассматривают на замену Сандро Тонали, которого продали в «Ньюкасл» за 70+10 миллионов евро.

Кандидатуру 26-летнего голландца уже одобрил главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.

Итальянский клуб может заплатить за ван де Бека около 20 миллионов евро.