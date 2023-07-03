«Милан» нашел замену для Тонали в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может оказаться в «Милане».
Его рассматривают на замену Сандро Тонали, которого продали в «Ньюкасл» за 70+10 миллионов евро.
Кандидатуру 26-летнего голландца уже одобрил главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.
Итальянский клуб может заплатить за ван де Бека около 20 миллионов евро.
- Хавбек в «МЮ» с 2020 года.
- В прошедшем сезоне на его счету 10 матчей (294 минуты) без голевых действий.
- Контракт ван де Бека с «Юнайтед» истекает в июне 2025-го.
Источник: Fichajes