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  • «Филькина грамота»: Хусаинов раскритиковал переговоры судей в матче «Зенит» – «Спартак»

«Филькина грамота»: Хусаинов раскритиковал переговоры судей в матче «Зенит» – «Спартак»

3 июля 2023, 17:46
10

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал появление видео переговоров арбитров во время матча 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (3:2).

«Это же филькина грамота. В правилах четко написано, что такое нарушение. Как можно толкаться и в каких случаях можно это делать. Они просто мутят воду, ищут отговорки.

Глубоко убежден, все эти трактовки – это беспредел! Там было явное нарушение правил. Переоденьте Зобнина в футболку «Зенита» и все станет на место. Есть ли толк от этих видео? Нет, они просто уводят в сторону от правил игры», – сказал Хусаинов.

  • В поле матч обслуживал Павел Кукуян.
  • Игра состоялась 7 мая в Санкт-Петербурге.
  • «Зенит» благодаря победе над «Спартаком» стал чемпионом России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (10)
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R_a_i_n
1688395900
Газпром - мечты сбываются)))
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alefreddy
1688400981
все верно отмазали арбитра
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Пингвины Антарктиды
1688402176
Проверить всех судей и чиновников РФС на полиграфе, включая Дюкова, на предмет договорняков
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Plyash
1688405541
Здесь не поможет окулист - он лечит зрение. Здесь нужен психиатр,тут нужно лечить точку зрения.
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ScarlettOgusania
1688408673
по большому счёту весь наш чемпионат - Филькина грамота, чемпиона назначают в кабинетах Лахта-центра
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FCSpartakM
1688409675
Больше поражает , как РФС вообще это видео пускает, показывая всю тупость арбитров в плане судейского понимания. Сидят в комнате в 4 глаза смотрят и такую ахинею несут.
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NewLife
1688413998
Позор блеклым жуликам и их спонсорам !
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