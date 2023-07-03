«Филькина грамота»: Хусаинов раскритиковал переговоры судей в матче «Зенит» – «Спартак»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал появление видео переговоров арбитров во время матча 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (3:2).

«Это же филькина грамота. В правилах четко написано, что такое нарушение. Как можно толкаться и в каких случаях можно это делать. Они просто мутят воду, ищут отговорки.

Глубоко убежден, все эти трактовки – это беспредел! Там было явное нарушение правил. Переоденьте Зобнина в футболку «Зенита» и все станет на место. Есть ли толк от этих видео? Нет, они просто уводят в сторону от правил игры», – сказал Хусаинов.