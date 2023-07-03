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    • «Филькина грамота»: Хусаинов раскритиковал переговоры судей в матче «Зенит» – «Спартак»

    «Филькина грамота»: Хусаинов раскритиковал переговоры судей в матче «Зенит» – «Спартак»

    Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал появление видео переговоров арбитров во время матча 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (3:2).

    «Это же филькина грамота. В правилах четко написано, что такое нарушение. Как можно толкаться и в каких случаях можно это делать. Они просто мутят воду, ищут отговорки.

    Глубоко убежден, все эти трактовки – это беспредел! Там было явное нарушение правил. Переоденьте Зобнина в футболку «Зенита» и все станет на место. Есть ли толк от этих видео? Нет, они просто уводят в сторону от правил игры», – сказал Хусаинов.

    • В поле матч обслуживал Павел Кукуян.
    • Игра состоялась 7 мая в Санкт-Петербурге.
    • «Зенит» благодаря победе над «Спартаком» стал чемпионом России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +18837

      NewLife 1 час назад

      Позор блеклым жуликам и их спонсорам !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      Болотоход 2 часа назад

      Газпром лига!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +695

      FCSpartakM 2 часа назад

      Больше поражает , как РФС вообще это видео пускает, показывая всю тупость арбитров в плане судейского понимания. Сидят в комнате в 4 глаза смотрят и такую ахинею несут.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2200

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      по большому счёту весь наш чемпионат - Филькина грамота, чемпиона назначают в кабинетах Лахта-центра

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14706

      playsh 3 часа назад

      Здесь не поможет окулист - он лечит зрение.
      Здесь нужен психиатр,тут нужно лечить точку зрения.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Пингвины Антарктиды 4 часа назад

      Проверить всех судей и чиновников РФС на полиграфе, включая Дюкова, на предмет договорняков

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1223

      rac531 > Пингвины Антарктиды 3 часа назад

      Дело не в договорняках, а в распределении мест и назначении результатов конкретных матчей руководством РФС, которое практически полностью состоит из назначенцев Газпрома.
      Ничья Зенита с Ростовом явно была срежиссерована) Вспомните, Ростов тогда опережал Спартак.
      Ростов начал сдавать, и, какая неожиданность - ЦСКА выигрывает у Зенита)))
      Зенит - Спартак) Если Зенит выигрывает у Спартака, то он становится чемпиёном. В городе запланировано городское праздневство. Отрепетированы массовые гуляния с оскорблениями Спартака во главе с игроками Зенита)
      Кержакову даже выдали матюгальник.
      НУ, НЕ МОГЛИ ЖЕ РЕШАЛЫ НЕ ПОРАДОВАТЬ МИЛЛЕРА И ПОДВЕСТИ ДЮКОВА))))

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Айболид > rac531 3 часа назад

      Вернись в палату , придурок !

      1
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      Рейтинг: +2643

      alefreddy 4 часа назад

      все верно отмазали арбитра

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1223

      rac531 > alefreddy 3 часа назад

      Не решал, а руководство РФС)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Айболид 5 часов назад

      Нытьё "нон стоп", с одним прикрытым глазом .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23157

      Persona_non_Grata > Айболид 4 часа назад

      Доктор, посетите коллегу - окулиста !!!)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Айболид > Persona_non_Grata 3 часа назад

      Вчера ходил , всё в порядке .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      Болотоход > Айболид 2 часа назад

      К психиатру лучше бы зашли!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      Айболид > Болотоход 1 час назад

      Я понимаю что это "persone" адресовано .
      Передам при случае .

      1
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      Рейтинг: +23157

      Persona_non_Grata > Айболид 1 час назад

      Сколько "на лапу дал" ?)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Айболид > Persona_non_Grata 1 час назад

      У меня не копыта , чтобы на лапу давать .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      Болотоход 5 часов назад

      Позор помойки блеклой!
      Дыряво-липовые чЯмпионы и все это понимают!
      Со злом нужно как то бороться! Вшивые.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +14472

      R_a_i_n 6 часов назад

      Газпром - мечты сбываются)))

      7
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      Рейтинг: +1223

      rac531 > R_a_i_n 3 часа назад

      Не мечты, а указания ДЮКОВА)))

      3
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