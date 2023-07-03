Мостовой: «Вся сборная России сидит на скамейке «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отметил уровень запасных игроков в петербургской команде.

«Я еще заметил, что если Ваня Сергеев или Матео Кассьерра играют в основном составе, то играют плохо и не забивают. А если друг друга меняют, то забивают после замены.

Молодцы – все ребята, в концовке игры умеют дожимать соперника. Уровень «Зенита» на скамейке не ниже, чем основные составы других команд. Вся сборная России сидит на скамейке «Зенита», – сказал Мостовой.