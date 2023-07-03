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Мостовой: «Вся сборная России сидит на скамейке «Зенита»

3 июля 2023, 10:32
8

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отметил уровень запасных игроков в петербургской команде.

«Я еще заметил, что если Ваня Сергеев или Матео Кассьерра играют в основном составе, то играют плохо и не забивают. А если друг друга меняют, то забивают после замены.

Молодцы – все ребята, в концовке игры умеют дожимать соперника. Уровень «Зенита» на скамейке не ниже, чем основные составы других команд. Вся сборная России сидит на скамейке «Зенита», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» становился чемпионом России в 5 последних сезонах.
  • Новый розыгрыш РПЛ стартует 21 июля.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей
Комментарии (8)
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eugen-han
1688370600
Ваня Сергеев лучший игрок в России,- это без иронии. А Малком по факту, но не более того.
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NewLife
1688370687
Красиво сидят - эти в радужных купальниках))
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erybov1965
1688377851
Какую цель преследует руководство Зенита,можно предположить.Но какую цель преследуют игроки,которые сидят на лавке?Может некоторые и ушли бы,но как тут уйдешь,раз так платят,возят,кормят массажируют и футбол можно посмотреть бесплатно.А развитие,рост,повышение квалификации-нет не слышали.
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шахта Заполярная
1688378069
И чему ты чудик радуешься если игроки, кандидаты в сборную, сидят на скамейке, а загорелые кандидаты в другую сборную получают постоянную игровую практику
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portero
1688378410
Вопрос к установкн лимита. А Семаку, ложить на всё, ему результат надо давать
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Дядя Серёжа
1688378637
Ты радуешься или огорчён?
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