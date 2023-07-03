Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мостовой: «Вся сборная России сидит на скамейке «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отметил уровень запасных игроков в петербургской команде.

    «Я еще заметил, что если Ваня Сергеев или Матео Кассьерра играют в основном составе, то играют плохо и не забивают. А если друг друга меняют, то забивают после замены.

    Молодцы – все ребята, в концовке игры умеют дожимать соперника. Уровень «Зенита» на скамейке не ниже, чем основные составы других команд. Вся сборная России сидит на скамейке «Зенита», – сказал Мостовой.

    • «Зенит» становился чемпионом России в 5 последних сезонах.
    • Новый розыгрыш РПЛ стартует 21 июля.

    Новости по теме
    «Любит покрасоваться»: игрок «Зенита» назвал Дзюбу «шоуменом»
    Андрей Мостовой считает, что Малком плохо играл в «Зените» из-за Дзюбы 3
    Мостовой рассказал о съемках в «Содержанках» и дружбе с актером Ефремовым
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:32
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5462

      Питерский князь 6 часов назад

      Зато вся питаросня РПЛ, в основе срамтака играет.
      :))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5961

      Дядя Серёжа 10 часов назад

      Ты радуешься или огорчён?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68292

      portero 10 часов назад

      Вопрос к установкн лимита. А Семаку, ложить на всё, ему результат надо давать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3382

      шахта Заполярная 10 часов назад

      И чему ты чудик радуешься если игроки, кандидаты в сборную, сидят на скамейке, а загорелые кандидаты в другую сборную получают постоянную игровую практику

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      erybov1965 10 часов назад

      Какую цель преследует руководство Зенита,можно предположить.Но какую цель преследуют игроки,которые сидят на лавке?Может некоторые и ушли бы,но как тут уйдешь,раз так платят,возят,кормят массажируют и футбол можно посмотреть бесплатно.А развитие,рост,повышение квалификации-нет не слышали.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +235

      odessakmv > erybov1965 9 часов назад

      зачем пять лет играть - тратить силы, рисковать получить травму - за ту сумму, которую можно получить за год сидения на (лавочке) мягком уютном кресле.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +197

      erybov1965 > odessakmv 2 часа назад

      Так и я о том же,трындец нашему футболу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      Болотоход 11 часов назад

      Помойка тянет всех подряд - ни себе ни людям,нужен не нужен!
      Только портят народными деньгами игроков!
      Стыдно за блеклых очень.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1066

      Номэд 12 часов назад

      Сидят, полируют скамейку и конкурируют на ней между собой, пока не(г)рилы во вшивой бо(м)жарне играют!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18837

      NewLife 12 часов назад

      Красиво сидят - эти в радужных купальниках))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      eugen-han 12 часов назад

      Ваня Сергеев лучший игрок в России,- это без иронии.
      А Малком по факту, но не более того.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 