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  • Кузяев не вернется в «Зенит»: он рассматривает два варианта продолжения карьеры

Кузяев не вернется в «Зенит»: он рассматривает два варианта продолжения карьеры

3 июля 2023, 08:30
4

Экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев продолжает искать новую команду в топ-5 лигах Европы.

Если найти клуб в АПЛ, Примере, Серии А, Бундеслиге или Лиге 1 не получится, то 30-летний футболист перейдет в «Бешикташ».

Соответствующее обещание он дал турецкому клубу, сообщает журналист TRT Spor Фырат Гюнайер (аудитория в твиттере – 476,4 тысячи подписчиков).

  • Кузяев был самым высокооплачиваемым российским игроком «Зенита».
  • Он выступал за петербургский клуб с 2017 года.
  • Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.

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Источник: твиттер журналиста TRT Spor Фырата Гюнайера
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Бешикташ Зенит Кузяев Далер
Комментарии (4)
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neveldomha
1688371226
Можно во французский чемпионат попробовать. Сейчас оттуда толпами начнут сваливать.
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шахта Заполярная
1688378650
Это же так немытые достали, что готов хоть мячи подавать, но только в 5 топ лигах европы, что бы не возвращаться. Но в конце всей беготни по европе - здравствуйте намытые
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odessakmv
1688383280
Кузяев не вернется в «Зенит»: он рассматривает два варианта продолжения карьеры - в клуб из Санкт-Петербурга до 31 августа или клуб из Санкт-Петербурга после 1-го сентября.... а вообще удачи в поиске клуба, в принципе мог бы заиграть где-нибудь в середнячке Бундеса или Италии
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zigbert
1688387238
Если не получится с переходом Кузяев ничего не потеряет вернувшись в Зенит.
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