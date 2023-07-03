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    • Кузяев не вернется в «Зенит»: он рассматривает два варианта продолжения карьеры

    Кузяев не вернется в «Зенит»: он рассматривает два варианта продолжения карьеры

    Экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев продолжает искать новую команду в топ-5 лигах Европы.

    Если найти клуб в АПЛ, Примере, Серии А, Бундеслиге или Лиге 1 не получится, то 30-летний футболист перейдет в «Бешикташ».

    Соответствующее обещание он дал турецкому клубу, сообщает журналист TRT Spor Фырат Гюнайер (аудитория в твиттере – 476,4 тысячи подписчиков).

    • Кузяев был самым высокооплачиваемым российским игроком «Зенита».
    • Он выступал за петербургский клуб с 2017 года.
    • Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.

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    Источник: твиттер журналиста TRT Spor Фырата Гюнайера

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101849

      zigbert 8 часов назад

      Если не получится с переходом Кузяев ничего не потеряет вернувшись в Зенит.

      0
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      Рейтинг: +235

      odessakmv 9 часов назад

      Кузяев не вернется в «Зенит»: он рассматривает два варианта продолжения карьеры - в клуб из Санкт-Петербурга до 31 августа или клуб из Санкт-Петербурга после 1-го сентября....
      а вообще удачи в поиске клуба, в принципе мог бы заиграть где-нибудь в середнячке Бундеса или Италии

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      Рейтинг: +3382

      шахта Заполярная 10 часов назад

      Это же так немытые достали, что готов хоть мячи подавать, но только в 5 топ лигах европы, что бы не возвращаться. Но в конце всей беготни по европе - здравствуйте намытые

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      Рейтинг: +5197

      neveldomha 12 часов назад

      Можно во французский чемпионат попробовать. Сейчас оттуда толпами начнут сваливать.

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      Рейтинг: +5462

      Питерский князь 13 часов назад

      В топ жопу Кузяев перейдет.

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