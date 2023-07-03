Кузяев не вернется в «Зенит»: он рассматривает два варианта продолжения карьеры

Экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев продолжает искать новую команду в топ-5 лигах Европы.

Если найти клуб в АПЛ, Примере, Серии А, Бундеслиге или Лиге 1 не получится, то 30-летний футболист перейдет в «Бешикташ».

Соответствующее обещание он дал турецкому клубу, сообщает журналист TRT Spor Фырат Гюнайер (аудитория в твиттере – 476,4 тысячи подписчиков).