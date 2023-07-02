Андрей Мостовой считает, что Малком плохо играл в «Зените» из-за Дзюбы

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой назвал причины, по которым Малком стал играть лучше за петербургскую команду.

«Малком для меня – открытие в этом году. Три года ничего особенного не было. А сейчас реально на тренировке смотришь на него, пытаешься учиться у него. Мне трудно сказать, что поменялось. Он говорит – диетолог новый, питание. Думаю, что психологический момент.

Я считаю, что это все связано с влиянием Артема Дзюбы. Раньше Дзюба был лидером команды, а потом он ушел. Место стало вакантным, Малком его занял, и ему стало более комфортно», – сказал Мостовой.