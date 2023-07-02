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    • Андрей Мостовой считает, что Малком плохо играл в «Зените» из-за Дзюбы

    Андрей Мостовой считает, что Малком плохо играл в «Зените» из-за Дзюбы

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой назвал причины, по которым Малком стал играть лучше за петербургскую команду.

    «Малком для меня – открытие в этом году. Три года ничего особенного не было. А сейчас реально на тренировке смотришь на него, пытаешься учиться у него. Мне трудно сказать, что поменялось. Он говорит – диетолог новый, питание. Думаю, что психологический момент.

    Я считаю, что это все связано с влиянием Артема Дзюбы. Раньше Дзюба был лидером команды, а потом он ушел. Место стало вакантным, Малком его занял, и ему стало более комфортно», – сказал Мостовой.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
    • Он был признан лучшим игроком чемпионата.
    • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    02.07.2023 20:57
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5456

      Питерский князь 2 часа назад

      Избавились от мусора и начали лучше играть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3590

      aaaaahhhh 7 часов назад

      Получается что Дзюба над ним доминировал?...:)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      eugen-han > aaaaahhhh 7 часов назад

      Получается, что да, так как скучал по Азмуну.

      1
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