Детский тренер Дзюбы назвал качества Артема, которые помогут ему в тренерской карьере

Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, прокомментировал желание игрока стать тренером.

«Дзюба хочет попробовать себя в тренерстве? Он сказал, что хочет стать тренером вместе с серьезным тренером. Речь о Леониде Слуцком. Сразу в «Ротор» и дальше в ЦСКА. И так далее. Шучу.

Артем умеет переключаться. Если он попробует стать тренером, для меня это будет интересно и многим зрителям, да и не только. Но он пока сам не знает. Быть игроком и тренером – разные вещи. Тренеры – уникумы. Но Дзюба сможет! У него широкий кругозор, всегда анализирует. Он серьезный малый. Умеет идти на риск. Дзюба другой. Он не шпана, он хулиганистый в хорошем смысле. Думаю, у него еще есть время об этом подумать. Сезон начнется, и он примет решение.

Участие в различных шоу? У него это в генетике. Он такой, какой он есть. Может быть, он специально так себя ведет. Не думаю, что участие в подобных программах скажется на его репутации. Просто желаю ему прочувствовать на себе роль тренера и в нужное время попасть в нужное место», – сказал Шупляков.