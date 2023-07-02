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    • Детский тренер Дзюбы назвал качества Артема, которые помогут ему в тренерской карьере

    Детский тренер Дзюбы назвал качества Артема, которые помогут ему в тренерской карьере

    Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, прокомментировал желание игрока стать тренером.

    «Дзюба хочет попробовать себя в тренерстве? Он сказал, что хочет стать тренером вместе с серьезным тренером. Речь о Леониде Слуцком. Сразу в «Ротор» и дальше в ЦСКА. И так далее. Шучу.

    Артем умеет переключаться. Если он попробует стать тренером, для меня это будет интересно и многим зрителям, да и не только. Но он пока сам не знает. Быть игроком и тренером – разные вещи. Тренеры – уникумы. Но Дзюба сможет! У него широкий кругозор, всегда анализирует. Он серьезный малый. Умеет идти на риск. Дзюба другой. Он не шпана, он хулиганистый в хорошем смысле. Думаю, у него еще есть время об этом подумать. Сезон начнется, и он примет решение.

    Участие в различных шоу? У него это в генетике. Он такой, какой он есть. Может быть, он специально так себя ведет. Не думаю, что участие в подобных программах скажется на его репутации. Просто желаю ему прочувствовать на себе роль тренера и в нужное время попасть в нужное место», – сказал Шупляков.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
    • Клуб продлил контракт с игроком по схеме «1+1».

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    Источник: Sport24

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    02.07.2023 16:36
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