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  • Колосков назвал единственного российского тренера, готового покорять Европу

Колосков назвал единственного российского тренера, готового покорять Европу

2 июля 2023, 14:50
2

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков верит в тренерский гений Станислава Черчесова из «Ференцвароша».

«Есть ли российский футболист, который готов покорить Европу? Нет, конечно! Пример Александра Головина? Он покорил Европу, что ли? То играет во Франции, то о нем не слышно. В последнее время нет таких футболистов, к которым можно было применить эпитет «покорить Европу», да и не было.

Есть тренер, который покоряет Европу, и это Черчесов. А футболистов нет, к сожалению», – сказал Колосков.

  • Черчесов тренирует «Ференцварош» с 2021 года.
  • С командой он 2 раза подряд выиграл чемпионат Венгрии.
  • На ЧМ-2018 Черчесов довел сборную России до четвертьфинала.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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Беспонтий
1688298842
совок совка видит издалека
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koli4ka
1688303638
Чабан и гений-может быть только в голове с наполнением 88% деменции...
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