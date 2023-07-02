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    • Колосков назвал единственного российского тренера, готового покорять Европу

    Колосков назвал единственного российского тренера, готового покорять Европу

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков верит в тренерский гений Станислава Черчесова из «Ференцвароша».

    «Есть ли российский футболист, который готов покорить Европу? Нет, конечно! Пример Александра Головина? Он покорил Европу, что ли? То играет во Франции, то о нем не слышно. В последнее время нет таких футболистов, к которым можно было применить эпитет «покорить Европу», да и не было.

    Есть тренер, который покоряет Европу, и это Черчесов. А футболистов нет, к сожалению», – сказал Колосков.

    • Черчесов тренирует «Ференцварош» с 2021 года.
    • С командой он 2 раза подряд выиграл чемпионат Венгрии.
    • На ЧМ-2018 Черчесов довел сборную России до четвертьфинала.

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    Источник: Sport24

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    02.07.2023 14:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20765

      Cleaner 11 часов назад

      Колосков, а не поехал бы ты в УЕФА на вечеринку...(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1623

      koli4ka 12 часов назад

      Чабан и гений-может быть только в голове с наполнением 88% деменции...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8726

      Беспонтий 13 часов назад

      совок совка
      видит издалека

      2
      Ответить
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