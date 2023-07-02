Колосков назвал единственного российского тренера, готового покорять Европу

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков верит в тренерский гений Станислава Черчесова из «Ференцвароша».

«Есть ли российский футболист, который готов покорить Европу? Нет, конечно! Пример Александра Головина? Он покорил Европу, что ли? То играет во Франции, то о нем не слышно. В последнее время нет таких футболистов, к которым можно было применить эпитет «покорить Европу», да и не было.

Есть тренер, который покоряет Европу, и это Черчесов. А футболистов нет, к сожалению», – сказал Колосков.