Бакаев прокомментировал интерес «Локомотива»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев отреагировал на информацию об интересе к себе «Локомотива».

«Только в интернете видел новости об интересе «Локомотива». Обычно я не лезу – это больше дела агента Германа Ткаченко и моего отца. Они решают подобные моменты.

Когда переходил в «Зенит», понимал, что будет тяжело. Но пришeл не для того, чтобы уйти через год. Зачем тогда переходил в «Зенит»? Не было ли мыслей, что хочу уйти а аренду, потому что не играю? Нет, будем работать», – сказал Бакаев.