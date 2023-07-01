Бакаев прокомментировал интерес «Локомотива»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев отреагировал на информацию об интересе к себе «Локомотива».
«Только в интернете видел новости об интересе «Локомотива». Обычно я не лезу – это больше дела агента Германа Ткаченко и моего отца. Они решают подобные моменты.
Когда переходил в «Зенит», понимал, что будет тяжело. Но пришeл не для того, чтобы уйти через год. Зачем тогда переходил в «Зенит»? Не было ли мыслей, что хочу уйти а аренду, потому что не играю? Нет, будем работать», – сказал Бакаев.
- Прошлым летом Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
- В дебютном сезоне атакующий полузащитник забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 26 матчах.
- Его контракт с клубом действует до 2025 года.
Источник: «Чемпионат»