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    Бакаев прокомментировал интерес «Локомотива»

    Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев отреагировал на информацию об интересе к себе «Локомотива».

    «Только в интернете видел новости об интересе «Локомотива». Обычно я не лезу – это больше дела агента Германа Ткаченко и моего отца. Они решают подобные моменты.

    Когда переходил в «Зенит», понимал, что будет тяжело. Но пришeл не для того, чтобы уйти через год. Зачем тогда переходил в «Зенит»? Не было ли мыслей, что хочу уйти а аренду, потому что не играю? Нет, будем работать», – сказал Бакаев.

    • Прошлым летом Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
    • В дебютном сезоне атакующий полузащитник забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 26 матчах.
    • Его контракт с клубом действует до 2025 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.07.2023 23:11
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