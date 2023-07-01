Дзюба оценил свою популярность после ЧМ-2018

Экс-капитан сборной России Артем Дзюба поделился воспоминаниями о периоде после домашнего чемпионата мира 2018 года.

«Сперва на домашнем чемпионате мира все было не очень, в нас особо не верили. Но затем было классно наблюдать, как происходит футбольный бум и все народы объединяются.

Наш чемпионат мира заслуженно признали самым крутым. Мы сломали все стереотипы про нашу страну. Это главная победа.

Когда мы поняли, что турнир будет в нашей стране, каждому футболисту было важно попасть в состав сборной России. Была очень важная первая игра с командой Саудовской Аравии.

Это было очень страшно, в раздевалке все были напряжены. А потом 5:0 и безумие! И мы поняли, что можем все!

«Лужники» у меня ассоциируются со сборной Испании: как мы победили их по пенальти, нога Игоря Акинфеева... Помню, как гуляла вся Москва. Это было незабываемо, когда незнакомые люди к тебе доброжелательны.

Тогда было тяжело в плане популярности, я не мог выйти из дома месяца три‑четыре, потому что все хотели сфотографироваться, меня знала каждая бабушка.

Я гулял только в закрытом дворе. Мой мир стал узким. Но для меня это не было дискомфортом.

В детстве я также хотел подойти к знаменитым футболистам. И тогда меня кто‑то обидел, не дал автограф, с того времени я пообещал, что никому не откажу в автографе и фотографии. Не буду говорить, кто мне не дал автограф, он мне не простит», – рассказал Дзюба.