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    Дзюба оценил свою популярность после ЧМ-2018

    Экс-капитан сборной России Артем Дзюба поделился воспоминаниями о периоде после домашнего чемпионата мира 2018 года.

    «Сперва на домашнем чемпионате мира все было не очень, в нас особо не верили. Но затем было классно наблюдать, как происходит футбольный бум и все народы объединяются.

    Наш чемпионат мира заслуженно признали самым крутым. Мы сломали все стереотипы про нашу страну. Это главная победа.

    Когда мы поняли, что турнир будет в нашей стране, каждому футболисту было важно попасть в состав сборной России. Была очень важная первая игра с командой Саудовской Аравии.

    Это было очень страшно, в раздевалке все были напряжены. А потом 5:0 и безумие! И мы поняли, что можем все!

    «Лужники» у меня ассоциируются со сборной Испании: как мы победили их по пенальти, нога Игоря Акинфеева... Помню, как гуляла вся Москва. Это было незабываемо, когда незнакомые люди к тебе доброжелательны.

    Тогда было тяжело в плане популярности, я не мог выйти из дома месяца три‑четыре, потому что все хотели сфотографироваться, меня знала каждая бабушка.

    Я гулял только в закрытом дворе. Мой мир стал узким. Но для меня это не было дискомфортом.

    В детстве я также хотел подойти к знаменитым футболистам. И тогда меня кто‑то обидел, не дал автограф, с того времени я пообещал, что никому не откажу в автографе и фотографии. Не буду говорить, кто мне не дал автограф, он мне не простит», – рассказал Дзюба.

    • Нападающий забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах ЧМ-2018.
    • Сборная России дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Хорватии.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.07.2023 15:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8690

      Беспонтий 12 часов назад

      и вознесясь до небеси
      возненавидел фотографии бесплатные
      но возлюбивши видео приватные
      с успехом слал по всей руси

      4
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      Рейтинг: +18786

      NewLife 12 часов назад

      Так же как Калигула мог назначить своего коня сенатором в Древнем Риме, так же пропаганда попыталась сделать из зюбы икону, но он быстро всем показал, что он не человек, а дерьмо.

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