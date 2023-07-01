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    «Живая легенда»: «Сельта» посвятила пост Карпину

    «Сельта» в 2023 году празднует столетний юбилей.

    В честь этого клуб вспоминает всех заметных футболистов в своей истории.

    Накануне в соцсетях «Сельты» появилась публикация, посвященная Валерию Карпину, выступавшему за команду с 1997 по 2002 год.

    «Российский футболист Валерий Карпин занимает 32‑е место по числу матчей за «Сельту». В конце 90‑х годов он сформировал дуэт мечты с другим россиянином – Александром Мостовым.

    Карпин был правым полузащитником с отличным ударом. Он также выделялся сильным и своеобразным характером, который не раз доставлял ему проблемы. Карпин наделил «Сельту» соревновательным геном, который вернул команду в еврокубки более чем через четверть века.

    Он забивал важные голы в исторических матчах «Сельты». Выступая за сборную, Валерий сыграл на чемпионате мира 2002 года в Корее и Японии. Живая легенда «Сельты» – Валерий Георгиевич Карпин», – написали в твиттере клуба.

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    Источник: твиттер «Сельты»

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    01.07.2023 13:13
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +922

      k611 9 часов назад

      Заслуженно! Ниже определённого уровня Карпин никогда не играл. В составе Реал Сосьедад стал серебряным призёром чемпионата Испании.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      odessakmv 13 часов назад

      во щас Царя накроет, лишь бы желчью во сне не захлебнулся

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      MU868686 14 часов назад

      Теперь Мостовой,весь на гавно изойдет из-за этого поста

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +291

      Napaleon Banapart > MU868686 14 часов назад

      Журналисты уже кружат как мухи над кучей вокруг "аккаунтов" Мостового...)))

      4
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