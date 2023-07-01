Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Живая легенда»: «Сельта» посвятила пост Карпину

1 июля 2023, 13:13
4

«Сельта» в 2023 году празднует столетний юбилей.

В честь этого клуб вспоминает всех заметных футболистов в своей истории.

Накануне в соцсетях «Сельты» появилась публикация, посвященная Валерию Карпину, выступавшему за команду с 1997 по 2002 год.

«Российский футболист Валерий Карпин занимает 32‑е место по числу матчей за «Сельту». В конце 90‑х годов он сформировал дуэт мечты с другим россиянином – Александром Мостовым.

Карпин был правым полузащитником с отличным ударом. Он также выделялся сильным и своеобразным характером, который не раз доставлял ему проблемы. Карпин наделил «Сельту» соревновательным геном, который вернул команду в еврокубки более чем через четверть века.

Он забивал важные голы в исторических матчах «Сельты». Выступая за сборную, Валерий сыграл на чемпионате мира 2002 года в Корее и Японии. Живая легенда «Сельты» – Валерий Георгиевич Карпин», – написали в твиттере клуба.

Еще по теме:
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Генич сказал, как изменилось «Динамо» при Шварце
Карпин впервые высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай» 1
Источник: твиттер «Сельты»
Испания. Примера Сельта Карпин Валерий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ytujytjuytujytjytujyjtrjy
1688208539
Теперь Мостовой,весь на гавно изойдет из-за этого поста
Ответить
odessakmv
1688210850
во щас Царя накроет, лишь бы желчью во сне не захлебнулся
Ответить
k611
1688225492
Заслуженно! Ниже определённого уровня Карпин никогда не играл. В составе Реал Сосьедад стал серебряным призёром чемпионата Испании.
Ответить
Главные новости
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
1
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
8
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
7
Месси и Роналду окажутся в одной команде
09:47
1
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
7
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
10
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
1
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
11
Все новости
Все новости
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
09:54
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
Вчера, 16:23
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
Вчера, 09:06
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
5 сентября
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
2
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
5 сентября
1
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
5 сентября
4
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
4 сентября
1
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
4 сентября
4
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
4 сентября
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
3 сентября
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
3 сентября
3
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
3 сентября
6
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
3 сентября
7
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
2 сентября
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
2 сентября
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
2 сентября
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
2 сентября
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
2 сентября
7
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
2 сентября
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+