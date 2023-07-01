«Живая легенда»: «Сельта» посвятила пост Карпину

«Сельта» в 2023 году празднует столетний юбилей.

В честь этого клуб вспоминает всех заметных футболистов в своей истории.

Накануне в соцсетях «Сельты» появилась публикация, посвященная Валерию Карпину, выступавшему за команду с 1997 по 2002 год.

«Российский футболист Валерий Карпин занимает 32‑е место по числу матчей за «Сельту». В конце 90‑х годов он сформировал дуэт мечты с другим россиянином – Александром Мостовым.

Карпин был правым полузащитником с отличным ударом. Он также выделялся сильным и своеобразным характером, который не раз доставлял ему проблемы. Карпин наделил «Сельту» соревновательным геном, который вернул команду в еврокубки более чем через четверть века.

Он забивал важные голы в исторических матчах «Сельты». Выступая за сборную, Валерий сыграл на чемпионате мира 2002 года в Корее и Японии. Живая легенда «Сельты» – Валерий Георгиевич Карпин», – написали в твиттере клуба.