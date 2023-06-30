Обвиняемый в изнасилованиях Менди сообщил, что у него было 10 тысяч сексуальных партнерш

Продолжается судебное разбирательство в отношении футболиста «Манчестер Сити» Бенжамина Менди. Он подозревается в серии изнасилований.
По словам одной из потерпевших, Менди во время якобы насильственного полового акта сообщил ей, что ранее у него было десять тысяч половых партнерш.
- Менди грозит пожизненное тюремное заключение.
- Футболиста обвиняют в 9 эпизодах сексуального насилия в отношении 6 женщин.
- «Манчестер Сити» купил Менди в 2017 году у «Монако» за 57,5 миллиона евро.
Менди рассказал, что перед сексом с обвинившей его в изнасиловании женщиной он спросил разрешения у ее парня. Тот не возражал
Источник: MEN