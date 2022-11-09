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  • Менди рассказал, что перед сексом с обвинившей его в изнасиловании женщиной он спросил разрешения у ее парня. Тот не возражал

Менди рассказал, что перед сексом с обвинившей его в изнасиловании женщиной он спросил разрешения у ее парня. Тот не возражал

9 ноября 2022, 10:48
9

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди на суде раскрыл обстоятельства одного из эпизодов, по которым проходит обвиняемым. Спортсмену вменяют серию изнасилований.

Менди рассказал, что перед половым актом с 29-летней женщиной спросил разрешения у парня пострадавшей. Тот не возражал, но девушка из-за этого расстроилась.

«Я осознаю, что это неуважительно и плохо. Я спросил его, не против ли он, если я попытаюсь заняться с ней сексом. Он сказал мне, что не против.

Я пошел в спальню и сказал ей, что она сексуальная. Она флиртовала со мной, мы касались друг друга. Я спросил ее, можем ли мы заняться сексом. Я сказал, что ее парень не против. Она расстроилась», – сказал Менди.

  • Менди грозит пожизненное тюремное заключение.
  • Футболиста обвиняют в 9 эпизодах сексуального насилия в отношении 6 женщин.
  • «Манчестер Сити» купил Менди в 2017 году у «Монако» за 57,5 миллиона евро.

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Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Менди Бенжамин
Комментарии (9)
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житель СПб
1667981523
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mihail200606
1667981793
Ржака прям...
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Avitaminoz
1667983519
Ладно хрен с ним с уровнем новостей. Я одного не пойму. Это так Менди решил оправдать свои действия? Гляньте какой я порядочный, разрешения спросил? Или как?
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nurslan
1667983590
Как хрен такие подробности на футбольном сайте? действительно мозгов нет.
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Беспонтий
1667984140
"Привет! Это команда «Бомбардира»."))) поговорили с залом и разошлися под аплодисменты "любви прекрасные моменты" вчера понравились не всем..
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Таврида
1667984646
"Потерпевший сам упал на мой нож 22 раза"
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Дядя Серёжа
1667985205
А ежели бы он спросил разрешения у девушки заняться сексом с её парнем, тот бы расстроился?
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Томик
1668101479
Это он зря. Группой лиц по предварительному сговору попахивает.
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