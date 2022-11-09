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    Менди рассказал, что перед сексом с обвинившей его в изнасиловании женщиной он спросил разрешения у ее парня. Тот не возражал

    Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди на суде раскрыл обстоятельства одного из эпизодов, по которым проходит обвиняемым. Спортсмену вменяют серию изнасилований.

    Менди рассказал, что перед половым актом с 29-летней женщиной спросил разрешения у парня пострадавшей. Тот не возражал, но девушка из-за этого расстроилась.

    «Я осознаю, что это неуважительно и плохо. Я спросил его, не против ли он, если я попытаюсь заняться с ней сексом. Он сказал мне, что не против.

    Я пошел в спальню и сказал ей, что она сексуальная. Она флиртовала со мной, мы касались друг друга. Я спросил ее, можем ли мы заняться сексом. Я сказал, что ее парень не против. Она расстроилась», – сказал Менди.

    • Менди грозит пожизненное тюремное заключение.
    • Футболиста обвиняют в 9 эпизодах сексуального насилия в отношении 6 женщин.
    • «Манчестер Сити» купил Менди в 2017 году у «Монако» за 57,5 миллиона евро.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 10:48
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5214

      Дядя Серёжа 54 минуты назад

      А ежели бы он спросил разрешения у девушки заняться сексом с её парнем, тот бы расстроился?

      1
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      Рейтинг: +409

      Таврида 1 час назад

      "Потерпевший сам упал на мой нож 22 раза"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7130

      Беспонтий 1 час назад

      "Привет! Это команда «Бомбардира».")))

      поговорили с залом
      и разошлися под аплодисменты
      "любви прекрасные моменты"
      вчера понравились не всем..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      nurslan 1 час назад

      Как хрен такие подробности на футбольном сайте? действительно мозгов нет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      Avitaminoz 1 час назад

      Ладно хрен с ним с уровнем новостей. Я одного не пойму. Это так Менди решил оправдать свои действия? Гляньте какой я порядочный, разрешения спросил? Или как?

      0
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      Рейтинг: +11924

      Алексей З 1 час назад

      ********* вы лучшие !!!
      Ну кому ещё в голову придёт такое выложить.
      Интересно , а ниже дна что находится ?
      Бомбардир просветите.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7551

      mihail200606 1 час назад

      Ржака прям...

      0
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      Рейтинг: +17993

      житель СПб 1 час назад

      Администраторы! Уберите эту новость, не позорьте сайт!

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      Рейтинг: +11924

      Алексей З > житель СПб 1 час назад

      Вы не заметили , это их уровень.
      С дна ломятся.

      1
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      Рейтинг: +36

      Лев Львов > Алексей З 1 час назад

      "Что не хватает Бомбардиру?" МОЗГОВ!!!

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      Рейтинг: +8156

      vladik12 > житель СПб 1 час назад

      Вопросы к Менди в первую очередь, думаю). Это он исполняет на суде.

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