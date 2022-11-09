Менди рассказал, что перед сексом с обвинившей его в изнасиловании женщиной он спросил разрешения у ее парня. Тот не возражал

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди на суде раскрыл обстоятельства одного из эпизодов, по которым проходит обвиняемым. Спортсмену вменяют серию изнасилований.

Менди рассказал, что перед половым актом с 29-летней женщиной спросил разрешения у парня пострадавшей. Тот не возражал, но девушка из-за этого расстроилась.

«Я осознаю, что это неуважительно и плохо. Я спросил его, не против ли он, если я попытаюсь заняться с ней сексом. Он сказал мне, что не против.

Я пошел в спальню и сказал ей, что она сексуальная. Она флиртовала со мной, мы касались друг друга. Я спросил ее, можем ли мы заняться сексом. Я сказал, что ее парень не против. Она расстроилась», – сказал Менди.

Менди грозит пожизненное тюремное заключение.

Футболиста обвиняют в 9 эпизодах сексуального насилия в отношении 6 женщин.

«Манчестер Сити» купил Менди в 2017 году у «Монако» за 57,5 миллиона евро.

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