Жиго: «Спартак» лучше «Зенита»

Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго считает москвичей лучше «Зенита».

– Да, Хавьер Рибалта – мой новый начальник. Он же из «Зенита». И это большая проблема. Недавно он подшучивал надо мной, когда «Зенит» на последней минуте обыграл «Спартак» и стал чемпионом. Но окей. «Спартак» все равно лучше.

– Когда я готовился к интервью, он сказал: «Спроси у Самуэля, как часто я ему напоминаю, какой клуб лучший в России».

– Кажется, каждую неделю он мне об этом говорит. Но каждый раз я отвечаю, что «Спартак» – лучший клуб России.

– Подкалываете друг друга?

– Да, постоянно. Каждую неделю. Но он знает, что «Спартак» лучше «Зенита».