Жиго: «Спартак» лучше «Зенита»

Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго считает москвичей лучше «Зенита».
– Да, Хавьер Рибалта – мой новый начальник. Он же из «Зенита». И это большая проблема. Недавно он подшучивал надо мной, когда «Зенит» на последней минуте обыграл «Спартак» и стал чемпионом. Но окей. «Спартак» все равно лучше.
– Когда я готовился к интервью, он сказал: «Спроси у Самуэля, как часто я ему напоминаю, какой клуб лучший в России».
– Кажется, каждую неделю он мне об этом говорит. Но каждый раз я отвечаю, что «Спартак» – лучший клуб России.
– Подкалываете друг друга?
– Да, постоянно. Каждую неделю. Но он знает, что «Спартак» лучше «Зенита».
- Жиго был в «Спартаке» в 2018-2022 годах.
- С командой он выиграл Кубок России.
- Сейчас Жиго в «Марселе».
Источник: Sport24