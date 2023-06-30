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    Жиго: «Спартак» лучше «Зенита»

    Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго считает москвичей лучше «Зенита».

    – Да, Хавьер Рибалта – мой новый начальник. Он же из «Зенита». И это большая проблема. Недавно он подшучивал надо мной, когда «Зенит» на последней минуте обыграл «Спартак» и стал чемпионом. Но окей. «Спартак» все равно лучше.

    – Когда я готовился к интервью, он сказал: «Спроси у Самуэля, как часто я ему напоминаю, какой клуб лучший в России».

    – Кажется, каждую неделю он мне об этом говорит. Но каждый раз я отвечаю, что «Спартак» – лучший клуб России.

    – Подкалываете друг друга?

    – Да, постоянно. Каждую неделю. Но он знает, что «Спартак» лучше «Зенита».

    • Жиго был в «Спартаке» в 2018-2022 годах.
    • С командой он выиграл Кубок России.
    • Сейчас Жиго в «Марселе».

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    Источник: Sport24

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