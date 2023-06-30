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Жиго: «Спартак» лучше «Зенита»

30 июня 2023, 19:21
3

Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго считает москвичей лучше «Зенита».

– Да, Хавьер Рибалта – мой новый начальник. Он же из «Зенита». И это большая проблема. Недавно он подшучивал надо мной, когда «Зенит» на последней минуте обыграл «Спартак» и стал чемпионом. Но окей. «Спартак» все равно лучше.

– Когда я готовился к интервью, он сказал: «Спроси у Самуэля, как часто я ему напоминаю, какой клуб лучший в России».

– Кажется, каждую неделю он мне об этом говорит. Но каждый раз я отвечаю, что «Спартак» – лучший клуб России.

– Подкалываете друг друга?

– Да, постоянно. Каждую неделю. Но он знает, что «Спартак» лучше «Зенита».

  • Жиго был в «Спартаке» в 2018-2022 годах.
  • С командой он выиграл Кубок России.
  • Сейчас Жиго в «Марселе».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Зенит Марсель Жиго Самуэль
Комментарии (3)
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шахта Заполярная
1688149799
Самуэль, так это все знают даже немытые, вот они сейчас подтвердят, если будут гадости писать, значит согласны.
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НедраЧили
1688157204
Самое лучшее ДОКАЗАТЕЛЬСТВО кто лучше - МЕСТО В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ! Так что даже спорить - смысла нет
Ответить
АлексМак
1688157876
Хрена лысого
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