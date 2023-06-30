Кузяевым интересуются клубы из топ-5 лиг Европы

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев очень близок к переходу в «Бешикташ», сообщает турецкий журналист Атилла Арда Бора в соцсетях.

Кузяевым также интересуются клубы из топ-5 лиг Европы, но «Бешикташ» лидирует в борьбе за россиянина.

Финальное решение в сделке примет отец Кузяева.