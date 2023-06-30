Шапи получил предложение из Азербайджана

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может снова продолжить карьеру за пределами России.

23-летний футболист заинтересовал «Сабах», который ищет вингера-левшу на замену Алексею Кащуку.

Азербайджанский клуб может арендовать Шапи с правом выкупа зимой. Зарплату игроку предлагают в размере 250-300 тысяч долларов в год. Аналогичный оклад у него был в «Хапоэле» (Беер-Шева).