Шапи получил предложение из Азербайджана

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может снова продолжить карьеру за пределами России.
23-летний футболист заинтересовал «Сабах», который ищет вингера-левшу на замену Алексею Кащуку.
Азербайджанский клуб может арендовать Шапи с правом выкупа зимой. Зарплату игроку предлагают в размере 250-300 тысяч долларов в год. Аналогичный оклад у него был в «Хапоэле» (Беер-Шева).
- «Сабах» возглавляет экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
- Сообщалось, что на Шапи также претендует «Рубин».
- В составе «Хапоэля» фланговый форвард провел 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов и стал серебряным призером чемпионата Израиля.
Источник: Legalbet