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    Шапи получил предложение из Азербайджана

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может снова продолжить карьеру за пределами России.

    23-летний футболист заинтересовал «Сабах», который ищет вингера-левшу на замену Алексею Кащуку.

    Азербайджанский клуб может арендовать Шапи с правом выкупа зимой. Зарплату игроку предлагают в размере 250-300 тысяч долларов в год. Аналогичный оклад у него был в «Хапоэле» (Беер-Шева).

    • «Сабах» возглавляет экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
    • Сообщалось, что на Шапи также претендует «Рубин».
    • В составе «Хапоэля» фланговый форвард провел 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов и стал серебряным призером чемпионата Израиля.

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    Источник: Legalbet

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