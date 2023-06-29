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    • Мележиков назвал самого сильного тренера «Спартака», с которым он работал

    Мележиков назвал самого сильного тренера «Спартака», с которым он работал

    Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков охарактеризовал всех последних тренеров московской команды.

    – Самый сильный тренер, с которым работали в «Спартаке» за 2,5 года в «Спартаке»?

    – Мне понравился Тедеско. Был сложный период, когда он принял решение уходить (не продлевать контракт), о чем объявил команде. Но затем сделал шаг назад, не просто остался, а смог полноценно вернуться в команду. Это был сильный шаг с его стороны.

    Был сильный тренер Руй [Витория], и меня удивляло его спокойствие в период, когда было давление, я был постоянно рядом.

    Ваноли взял Кубок, но с ним было сложнее – слишком много разных решений, мы не всегда успевали за ними.

    Абаскаль молодой перспективный тренер, мне нравится его жесткость, характер, вместе с тем – умение договариваться с футболистами. У него хорошая теоретическая и практическая база, перспективы достаточно большие.

    • Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.
    • После этого он поработал в «РБ Лейпциг», а сейчас тренирует сборную Бельгии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    29.06.2023 23:50
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