Мележиков назвал самого сильного тренера «Спартака», с которым он работал

Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков охарактеризовал всех последних тренеров московской команды.

– Самый сильный тренер, с которым работали в «Спартаке» за 2,5 года в «Спартаке»?

– Мне понравился Тедеско. Был сложный период, когда он принял решение уходить (не продлевать контракт), о чем объявил команде. Но затем сделал шаг назад, не просто остался, а смог полноценно вернуться в команду. Это был сильный шаг с его стороны.

Был сильный тренер Руй [Витория], и меня удивляло его спокойствие в период, когда было давление, я был постоянно рядом.

Ваноли взял Кубок, но с ним было сложнее – слишком много разных решений, мы не всегда успевали за ними.

Абаскаль молодой перспективный тренер, мне нравится его жесткость, характер, вместе с тем – умение договариваться с футболистами. У него хорошая теоретическая и практическая база, перспективы достаточно большие.