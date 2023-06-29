Канчельскис оценил перспективы Слуцкого вернуться к тренерской работе после пародии на мастурбацию Дзюбы

Андрей Канчельскис не удивится, если Леонид Слуцкий получит новую работу в РПЛ, несмотря на скандальное видео.

Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы.

Это часть шоу «Большое» с Азаматом Мусагалиевым.

Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

«Не видел этого шоу, даже желания смотреть нет. Зачем мне это? Но если ему нравится, пускай занимается такими делами.

Может, он ещe вернется в футбол. Он всe-таки ЦСКА и сборную тренировал. Выигрывал чемпионат, Кубок. Если интерес к нему будет, наверное, сможет тренировать. Для меня это не будет удивлением.

Могут ли у него после такого быть достойные предложения? У нас в стране всe может быть. «Уникальные» руководители могут и повестись на его высказывания и деятельность.

Может быть Слуцкий действительно нашел свою нишу и хочет участвовать в шоу. А если не будет достойных предложений, зачем ему возвращаться в футбол? Он уже самодостаточный человек, заработал на пенсию», – сказал Канчельскис.