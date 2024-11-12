Дзюба раскрыл, чем займется по окончании игровой карьеры

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сообщил, что станет тренером после окончания карьеры.

– А если Слуцкий позовет играть за границу?

– Вообще-то не должен звать, мы это обсуждали…. Но со Слуцким – возможно, с ним веселее. Нам с ним комфортно. Мы когда с ним об этом разговаривали, он отмечал, что, наверное, в работе нам было бы временами тяжело, но в целом было бы круто.

Мы совершенно точно договорились, что как только я карьеру заканчиваю, то иду к нему в тренерский штаб. Это 100%. Я считаю его нашим мэтром. Он один из тех, у которых я хочу учиться и, прежде чем становиться самому тренером, надо немножко повариться.

– То есть если он останется в Китае, ты поедешь в «Шанхай»?

– Я очень надеюсь, что к этому времени он вернется (смеется). Потому что не хочу туда ехать в целом. Но если так будет надо, почему нет? Не могу сказать, что точно не поеду.

У Дзюбы контракт с «Акроном» до лета.

У Слуцкого контракт с «Шэньхуа» истекает в декабре.

Дзюба и Слуцкий пересекались в сборной России.

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