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    • Слуцкий рассказал о любви болельщиков в Китае: «Чувствую себя Загитовой или рок-звездой из группы Metallica»

    Слуцкий рассказал о любви болельщиков в Китае: «Чувствую себя Загитовой или рок-звездой из группы Metallica»

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от взаимодействия с китайскими фанатами.

    «Я себя там чувствую просто рок-звездой, какой-нибудь группой Metallica, это просто нереально.

    Мы сейчас когда прилетели после последней игры с «Чэнду», нас пять тысяч болельщиков встречали в аэропорту. Они как-то знают наше расписание, когда мы заезжаем в какой отель.

    Спуститься вниз, когда ты живешь в отеле, что дома, что на выезде, просто невозможно – на тебя как хлынут.

    Ты просто купаешься в болельщицкой любви. Я себя чувствую как какая-то Алина Загитова, которая выступила, и ей все кидают на лед плюшевых медведей», – сказал Слуцкий.

    • Слуцкий тренирует «Шэньхуа» с января 2024 года.
    • В дебютном сезоне он привел команду к финишу на 2-м месте в чемпионате.
    • «Шанхай Шэньхуа» лидировал за 2 тура до конца первенства.
    • При Слуцком клуб выдал лучший результат в Суперлиге за 16 лет.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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