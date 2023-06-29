«А мне нравится – вообще ни капли осуждения»: Генич поддержал Слуцкого, спародировавшего мастурбацию Дзюбы

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на скандальное видео Леонида Слуцкого.

Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы.

Это часть шоу «Большое» с Азаматом Мусагалиевым.

Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

«А мне нравится, что ЛВС рвeт любые шаблоны, и делает то, что ему по кайфу. Ему за 50, он неплохо обеспечен, есть где жить, есть на что вкусно поесть и т.д.

Он КАЙФУЕТ! Понимаю, что многие вещи вызывают реакцию «да как так можно, да что он себе позволяет!» – и осуждению нет предела. Все считают, КАК НАДО, а не КАК ЕМУ ХОЧЕТСЯ.

Это его жизнь, его карьера, его правила, – и ему, и только ему решать, как надо. Не будет тренировать – его выбор. И мне кажется, он к этому готов. Но насколько я знаю, у него было немало предложений, от которых он сам отказался. Просто было неинтересно.

А ходить на такие шоу и вот так себя проявлять – интересно. Воооообще ни капли осуждения. Нравится/не нравится – другой вопрос. Это уже вкусовщина.

Но кто-то вот так развлекается и пока не тренирует. А кто-то вообще с радаров ушел – и тоже без работы сидит. Всe относительно)

Леонид Викторович, держите 👋🏻! Всe делаете правильно😉» – написал Генич в своем телеграм-канале.