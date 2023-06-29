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  • «А мне нравится – вообще ни капли осуждения»: Генич поддержал Слуцкого, спародировавшего мастурбацию Дзюбы

«А мне нравится – вообще ни капли осуждения»: Генич поддержал Слуцкого, спародировавшего мастурбацию Дзюбы

29 июня 2023, 08:08
3

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на скандальное видео Леонида Слуцкого.

  • Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы.
  • Это часть шоу «Большое» с Азаматом Мусагалиевым.
  • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

«А мне нравится, что ЛВС рвeт любые шаблоны, и делает то, что ему по кайфу. Ему за 50, он неплохо обеспечен, есть где жить, есть на что вкусно поесть и т.д.

Он КАЙФУЕТ! Понимаю, что многие вещи вызывают реакцию «да как так можно, да что он себе позволяет!» – и осуждению нет предела. Все считают, КАК НАДО, а не КАК ЕМУ ХОЧЕТСЯ.

Это его жизнь, его карьера, его правила, – и ему, и только ему решать, как надо. Не будет тренировать – его выбор. И мне кажется, он к этому готов. Но насколько я знаю, у него было немало предложений, от которых он сам отказался. Просто было неинтересно.

А ходить на такие шоу и вот так себя проявлять – интересно. Воооообще ни капли осуждения. Нравится/не нравится – другой вопрос. Это уже вкусовщина.

Но кто-то вот так развлекается и пока не тренирует. А кто-то вообще с радаров ушел – и тоже без работы сидит. Всe относительно)

Леонид Викторович, держите 👋🏻! Всe делаете правильно😉» – написал Генич в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид Генич Константин
Комментарии (3)
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nik55
1688020238
такой же мудак
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яцык
1688021303
Боже какой мудак слуцкий.любит шоу даун
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Plyash
1688031492
Слуцкхер за бабки в шоу Муса.ху.лиева решил подработать.Блевать охота от этих уродов - ни юмора,ни чувства меры. Даже представить не могу,что бы Бесков,Садырин,Романцев,тот же Черчесов могли сделать подобное. Слуц полный урод и пустышка,стыдно,что такое дерьмо имеет отношение к сборной нашей страны и ЦСКА.Тьфу,что бы ты провалился...
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