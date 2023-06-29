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    • «А мне нравится – вообще ни капли осуждения»: Генич поддержал Слуцкого, спародировавшего мастурбацию Дзюбы

    «А мне нравится – вообще ни капли осуждения»: Генич поддержал Слуцкого, спародировавшего мастурбацию Дзюбы

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на скандальное видео Леонида Слуцкого.

    • Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы.
    • Это часть шоу «Большое» с Азаматом Мусагалиевым.
    • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

    «А мне нравится, что ЛВС рвeт любые шаблоны, и делает то, что ему по кайфу. Ему за 50, он неплохо обеспечен, есть где жить, есть на что вкусно поесть и т.д.

    Он КАЙФУЕТ! Понимаю, что многие вещи вызывают реакцию «да как так можно, да что он себе позволяет!» – и осуждению нет предела. Все считают, КАК НАДО, а не КАК ЕМУ ХОЧЕТСЯ.

    Это его жизнь, его карьера, его правила, – и ему, и только ему решать, как надо. Не будет тренировать – его выбор. И мне кажется, он к этому готов. Но насколько я знаю, у него было немало предложений, от которых он сам отказался. Просто было неинтересно.

    А ходить на такие шоу и вот так себя проявлять – интересно. Воооообще ни капли осуждения. Нравится/не нравится – другой вопрос. Это уже вкусовщина.

    Но кто-то вот так развлекается и пока не тренирует. А кто-то вообще с радаров ушел – и тоже без работы сидит. Всe относительно)

    Леонид Викторович, держите 👋🏻! Всe делаете правильно😉» – написал Генич в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    Сегодня, 08:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14684

      playsh 13 минут назад

      Слуцкхер за бабки в шоу Муса.ху.лиева решил подработать.Блевать охота от этих уродов - ни юмора,ни чувства меры.
      Даже представить не могу,что бы Бесков,Садырин,Романцев,тот же Черчесов могли сделать подобное.
      Слуц полный урод и пустышка,стыдно,что такое дерьмо имеет отношение к сборной нашей страны и ЦСКА.Тьфу,что бы ты провалился...

      0
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      Рейтинг: +28

      Айболид 2 часа назад

      Ну теперь месяц (не меньше) будут это гамно пережёвывать . Самим то не противно ?
      Футбольный сайт , а на ветках сплошь голые бабы , дрочеры и политота .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1209

      rac531 2 часа назад

      Так, Геничу , в силу его сексуальныъ предпочтений, всегда вызывали восхищение мужские #опы.
      Вполне понятно, что и мужские детородные органы, и манипуляции с ними ему тоже нравятся)

      1
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      Рейтинг: +130

      яцык 3 часа назад

      Боже какой мудак слуцкий.любит шоу даун

      2
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      Рейтинг: +8341

      nik55 3 часа назад

      такой же мудак

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1692

      Болотоход 3 часа назад

      На газпром ТВ - одни гомо -секи.

      7
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      Рейтинг: +20

      С горшка за спартак > Болотоход 3 часа назад

      Ты посмотри что творится в тарасовской бане!

      2
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      Рейтинг: +14382

      R_a_i_n > С горшка за спартак 2 часа назад

      В тарасовской бане Глушаков баб драл так-то))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1692

      Болотоход > С горшка за спартак 1 час назад

      А в газпромовской раздевалке что?? Дзюба раком азмунку дудолит и остальных лазурных)))

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