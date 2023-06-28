Кузяев не отвечает «Бешикташу»: он ждет предложений из Испании и Италии

Спортивный журналист Серджан Дикме объяснил, почему полузащитник «Зенита» Далер Кузяев до сих пор не перешел в «Бешикташ».
«Бешикташ» все еще заинтересован в Далере Кузяеве, но футболист пока не дал своего ответа – ни позитивного, ни негативного, так как ждет предложений из Испании и Италии», – сказал Дикме.
- Контракт Кузяева с «Зенитом» истечет 30 июня.
- Кузяев – самый высокооплачиваемый российский игрок «Зенита».
- Он в петербургском клубе с 2017 года.
- Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»