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  • Кузяев не отвечает «Бешикташу»: он ждет предложений из Испании и Италии

Кузяев не отвечает «Бешикташу»: он ждет предложений из Испании и Италии

28 июня 2023, 18:19
4

Спортивный журналист Серджан Дикме объяснил, почему полузащитник «Зенита» Далер Кузяев до сих пор не перешел в «Бешикташ».

«Бешикташ» все еще заинтересован в Далере Кузяеве, но футболист пока не дал своего ответа – ни позитивного, ни негативного, так как ждет предложений из Испании и Италии», – сказал Дикме.

  • Контракт Кузяева с «Зенитом» истечет 30 июня.
  • Кузяев – самый высокооплачиваемый российский игрок «Зенита».
  • Он в петербургском клубе с 2017 года.
  • Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бешикташ Зенит Кузяев Далер
Комментарии (4)
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Napaleon Banapart
1687965996
Повышай ставки. Потом и макаронникам не отвечай. Жди Ливерпуль.. Клопп сам наберет. К бабке не ходи...
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Иван Петров 1986
1687967873
Ну пускай подождет, может и турки откажутся. И будет эта звезда в пердиве заканчивать.
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lipatov32
1687970842
Бревно деревянное! Иди куда зовут! Какая нах испания, италия! Смех мЛя!!!!!!
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Эном айс
1687970968
И опять в Северную Венецию. На гондолу.
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