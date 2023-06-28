Кузяев не отвечает «Бешикташу»: он ждет предложений из Испании и Италии

Спортивный журналист Серджан Дикме объяснил, почему полузащитник «Зенита» Далер Кузяев до сих пор не перешел в «Бешикташ».

«Бешикташ» все еще заинтересован в Далере Кузяеве, но футболист пока не дал своего ответа – ни позитивного, ни негативного, так как ждет предложений из Испании и Италии», – сказал Дикме.