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    • Кузяев не отвечает «Бешикташу»: он ждет предложений из Испании и Италии

    Кузяев не отвечает «Бешикташу»: он ждет предложений из Испании и Италии

    Спортивный журналист Серджан Дикме объяснил, почему полузащитник «Зенита» Далер Кузяев до сих пор не перешел в «Бешикташ».

    «Бешикташ» все еще заинтересован в Далере Кузяеве, но футболист пока не дал своего ответа – ни позитивного, ни негативного, так как ждет предложений из Испании и Италии», – сказал Дикме.

    • Контракт Кузяева с «Зенитом» истечет 30 июня.
    • Кузяев – самый высокооплачиваемый российский игрок «Зенита».
    • Он в петербургском клубе с 2017 года.
    • Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4787

      Эном айс 34 минуты назад

      И опять в Северную Венецию. На гондолу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +545

      lipatov32 36 минут назад

      Бревно деревянное! Иди куда зовут! Какая нах испания, италия! Смех мЛя!!!!!!

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      Рейтинг: +4352

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Ну пускай подождет, может и турки откажутся. И будет эта звезда в пердиве заканчивать.

      4
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      Рейтинг: +273

      Napaleon Banapart 1 час назад

      Повышай ставки. Потом и макаронникам не отвечай. Жди Ливерпуль.. Клопп сам наберет. К бабке не ходи...

      1
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