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    • Чакир войдет в состав ЭСК РФС: он судил финал Лиги чемпионов

    Чакир войдет в состав ЭСК РФС: он судил финал Лиги чемпионов

    Бывший судья ФИФА и УЕФА Чунейт Чакир войдет в состав ЭСК РФС.

    «Договориться с Чакыром удалось благодаря его близким отношениям с Мажичем. Ожидается, что в составе ЭСК в будущем появится ещe один иностранный эксперт.

    При этом состав ЭСК будет сокращeн за счeт россиян – это будет сделано для того, чтобы максимально снизить вероятность конфликта интересов», – сообщил источник «Чемпионата».

    • Чакир судил финал Лиги чемпионов в сезоне-2014/15.
    • Он работал на ЧМ-2014 и ЧМ-2018.
    • 46-летний Чакир завершил карьеру в 2022 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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