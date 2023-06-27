Чакир войдет в состав ЭСК РФС: он судил финал Лиги чемпионов

Бывший судья ФИФА и УЕФА Чунейт Чакир войдет в состав ЭСК РФС.
«Договориться с Чакыром удалось благодаря его близким отношениям с Мажичем. Ожидается, что в составе ЭСК в будущем появится ещe один иностранный эксперт.
При этом состав ЭСК будет сокращeн за счeт россиян – это будет сделано для того, чтобы максимально снизить вероятность конфликта интересов», – сообщил источник «Чемпионата».
- Чакир судил финал Лиги чемпионов в сезоне-2014/15.
- Он работал на ЧМ-2014 и ЧМ-2018.
- 46-летний Чакир завершил карьеру в 2022 году.
Источник: «Чемпионат»