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  • Чакир войдет в состав ЭСК РФС: он судил финал Лиги чемпионов

Чакир войдет в состав ЭСК РФС: он судил финал Лиги чемпионов

27 июня 2023, 12:51
4

Бывший судья ФИФА и УЕФА Чунейт Чакир войдет в состав ЭСК РФС.

«Договориться с Чакыром удалось благодаря его близким отношениям с Мажичем. Ожидается, что в составе ЭСК в будущем появится ещe один иностранный эксперт.

При этом состав ЭСК будет сокращeн за счeт россиян – это будет сделано для того, чтобы максимально снизить вероятность конфликта интересов», – сообщил источник «Чемпионата».

  • Чакир судил финал Лиги чемпионов в сезоне-2014/15.
  • Он работал на ЧМ-2014 и ЧМ-2018.
  • 46-летний Чакир завершил карьеру в 2022 году.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Чакир Чунейт
Комментарии (4)
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jek718875
1687862510
Знаем мы Чакира, он турок, он нам насудит,единственное ,что радует, пытаются изменится в лучшую сторону
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BRO_football
1687862553
А смысл? Судейских ошибок меньше не станет. Посадите его за ВАР или выпустите на поле, вот тогда будет польза.
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erybov1965
1687867381
Радует,что хотят снизить вероятность конфликта интересов.Странно,что это ранее стало возможным.
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