Лещук назвал задачу «Динамо» на сезон-2023/24

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о задаче клуба на сезон-2023/24.

«Задача «Динамо» – хорошо выступить в новом сезоне.

Год назад мы заняли третье место в чемпионате и были в финале Кубка России, но некоторых болельщиков данный результат всe равно расстроил. У людей разные мнения по тому, чего мы должны добиться, чтобы занести сезон в актив.

На мой взгляд, попадание в топ-3 в новом сезоне будет нормальным результатом для «Динамо», – сказал Лещук.