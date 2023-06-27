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    Лещук назвал задачу «Динамо» на сезон-2023/24

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о задаче клуба на сезон-2023/24.

    «Задача «Динамо» – хорошо выступить в новом сезоне.

    Год назад мы заняли третье место в чемпионате и были в финале Кубка России, но некоторых болельщиков данный результат всe равно расстроил. У людей разные мнения по тому, чего мы должны добиться, чтобы занести сезон в актив.

    На мой взгляд, попадание в топ-3 в новом сезоне будет нормальным результатом для «Динамо», – сказал Лещук.

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    Источник: «Чемпионат»

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