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    • Сафонов помимо алиментов потребовал завести на бывшую жену уголовное дело

    Сафонов помимо алиментов потребовал завести на бывшую жену уголовное дело

    Продолжается бракоразводный процесс вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова со своей бывшей супругой Анастасией.

    Новая глава в деле – официальное требование стороны игрока завести уголовное дело на экс-жену.

    • Бывшая жена Сафонова ранее сообщала, что игрок «Краснодара» хочет забрать у нее дочь.
    • По словам Анастасии, футболист хочет добиться через суд, чтобы она выплачивала ему алименты.
    • Бывшая жена игрока заявила, что вратарь зарабатывает более 150 миллионов в год.

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.06.2023 22:42
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