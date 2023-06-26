Сафонов помимо алиментов потребовал завести на бывшую жену уголовное дело

Продолжается бракоразводный процесс вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова со своей бывшей супругой Анастасией.
Новая глава в деле – официальное требование стороны игрока завести уголовное дело на экс-жену.
- Бывшая жена Сафонова ранее сообщала, что игрок «Краснодара» хочет забрать у нее дочь.
- По словам Анастасии, футболист хочет добиться через суд, чтобы она выплачивала ему алименты.
- Бывшая жена игрока заявила, что вратарь зарабатывает более 150 миллионов в год.
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Источник: «Бомбардир»