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  • Сафонов помимо алиментов потребовал завести на бывшую жену уголовное дело

Сафонов помимо алиментов потребовал завести на бывшую жену уголовное дело

26 июня 2023, 22:42
12

Продолжается бракоразводный процесс вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова со своей бывшей супругой Анастасией.

Новая глава в деле – официальное требование стороны игрока завести уголовное дело на экс-жену.

  • Бывшая жена Сафонова ранее сообщала, что игрок «Краснодара» хочет забрать у нее дочь.
  • По словам Анастасии, футболист хочет добиться через суд, чтобы она выплачивала ему алименты.
  • Бывшая жена игрока заявила, что вратарь зарабатывает более 150 миллионов в год.

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Комментарии (12)
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Дядя Серёжа
1687832522
Скурвился пацан, свою же бабу достаёт, мячики стал плохо ловить...
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jek718875
1687835173
Насколько известно из прессы, Сафон бле**нул, и она первая подала на развод, теперь месть от него
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BRAZILES
1687838224
с жиру бесятся ---старушку нашел себе ---бортпроводницу она ему писюнка на нос повесила 23 года молодой еще пока нечего непонял
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АЛЕКС 58
1687839491
Кабаки и бабы довели до цугундера Мотю. Особенно стюардесы.
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моэм
1687840815
Не комильфо .... а по простому козёл .
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Oldtrafford83
1687841103
глупый алкаш
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Dr.Metal
1687843353
Ой как не по пацански. Сам миллионы гребёт и ещё унизить хочет девку. Оставил бы и девочку ей и платил бы пару лямов в месяц. Неужели на своего ребенка и жалко?
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шахта Заполярная
1687856667
Да, как же низко пал этот мушкетер, быть таким мелочным и подлым это надо еще уметь. Мне кажется не он в этом деле рулит, у него мозгов бы не хватило, это его новая старуха, видать мстит что ли, за что то, выглядит так.
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Ziklop
1687861921
вот мудак подкаблучник! ты свою новую старуху послушай, и без штанов сам останешься! Ты баба в натуре матвейка сафонищев!
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