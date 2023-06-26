41-летний Ибрагимович: «Может, вернусь на поле, кто знает»

Нападающий Златан Ибрагимович допустил возобновление профессиональной карьеры.
«Я горжусь тем, что люди снова хотят видеть меня в «Милане», пускай даже в другой роли. «Милан» остается в моем сердце. То, через что мы прошли с этим клубом, остается со мной. И мне придает сил такая страсть фанатов.
Сейчас я никуда не спешу. Посмотрим, что будет дальше. Прошло только три недели. Может, я вернусь на поле, кто знает. Может, через месяц я буду в тренировочном лагере «Милана», – сказал 41-летний швед.
- Ибра играл на взрослом уровне с 1999 года.
- Он выступал за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Милан» (дважды), «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В составе сборной Швеции форвард забил 62 гола в 122 матчах.
Источник: Sport Mediaset