41-летний Ибрагимович: «Может, вернусь на поле, кто знает»

Нападающий Златан Ибрагимович допустил возобновление профессиональной карьеры.

«Я горжусь тем, что люди снова хотят видеть меня в «Милане», пускай даже в другой роли. «Милан» остается в моем сердце. То, через что мы прошли с этим клубом, остается со мной. И мне придает сил такая страсть фанатов.

Сейчас я никуда не спешу. Посмотрим, что будет дальше. Прошло только три недели. Может, я вернусь на поле, кто знает. Может, через месяц я буду в тренировочном лагере «Милана», – сказал 41-летний швед.