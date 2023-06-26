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  • Жены Песьякова и Ионова подробно рассказали, как эвакуировались из Ростова-на-Дону

Жены Песьякова и Ионова подробно рассказали, как эвакуировались из Ростова-на-Дону

26 июня 2023, 21:25
6

Супруга нападающего «Ростова» Алексея Ионова Яна сообщила, каким образом она эвакуировалась из Ростова-на-Дону в минувшие выходные. В городе происходили события, связанные с ЧВК «Вагнер».

«Эти сутки прошли в конкретном стрессе. Позавчера вечером [23 июня] практически перед сном начался какой-то полный ***. Полночи в телеграме, на телефоне. Утром уже было максимально тревожно. В центре Ростова ощущения были очень не очень! В какой-то момент мы с Ксю Песьяковой приняли решение, что нужно как-то выбираться из города. Две нервные женщины, четверо детей (один из них грудной), кот. Отсутствие билетов на поезд, по трассе тоже не вариант и только благодаря друзьям нам удалось попасть в поезд. Часть пути дети ехали на месте для багажа.

Потом нас раскидали по разным вагонам. Четыре раза я с мальчиками пересаживалась в зависимости от того, где какие места освободились. Восемь часов в «Ласточке». Добрый вечер! Интересные попутчики. Как только появлялась сеть, все волнительно читали новости.

В какой-то момент стало понятно, что все уже не так ужасно в перспективе, как ожидалось. Мы немного расслабились.

Люблю свою страну и очень жду, когда все снова станет прежде!» – написала Ионова.

Подробностями поделилась и жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова Ксения.

«Мы были в тотальном ***, другого слова нет. Наши друзья сделали невозможное для нашей эвакуации из Ростова. Когда Сережа [Песьяков] и Леша [Ионов] сажали нас на поезд, половина вокзала думала, что они тоже сматывают удочки. Мы с Яной [Ионовой] просто уливались слезами.

Итоги вчерашней истории таковы. Я поняла, что при наличии в нас всех обсессивно-компульсивного расстройства мы способны в минимальное количество времени собрать все необходимое, взять себя, кучу детей и вещей в руки и, намотав сопли на кулак, в любых условиях обеспечить им безопасность и дотерпеть до финишной точки.

Несмотря на происходящее, мой патриотичный настрой сохраняется. Я люблю свою страну и верю, что все будет хорошо!

Я редко откровенничаю в соцсетях, но сейчас не могу не написать. Сколько мудрости, добра и терпения в этом идеально красивом человеке – моем муже. В этих двух метрах моего счастья. Вчера, когда я уливалась слезами в поезде, он понимал, что времени мало. Он просто смотрел мне в глаза и твердил, что я должна собраться, взять себя в руки и быть сильной для наших детей. Что своими слезами я их пугаю и ввожу в стресс, что сейчас они будут рассчитывать только на меня и что я не имею права сейчас себя жалеть и ныть. И все это абсолютно уверенным, спокойным и ласковым голосом.

Это просто пример. Вы даже отдаленно не представляете, что это за человек с огромным сердцем и невероятной мудростью. Мне однозначно повезло намного больше, чем ему. Он обещал меня любить, даже несмотря на все мои «старания» это изменить. Это про мое поведение и нежелание взрослеть», – написала Песьякова.

Песьякова и Ионова дружат.

  • Кризис в Ростове-на-Дону, связанный с ЧВК «Вагнер», продлился сутки.
  • Ситуация улажена с помощью президента Белоруссии Александра Лукашенко.
  • «Ростов» продолжает сборы в Ростове-на-Дону.

Фото: социальные сети Яны Ионовой и Ксении Песьяковой

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (6)
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MaxRnD
1687806575
Надо было бегом по посадкам сквозь терны, акации, помойки и репьи
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russkiisergei
1687808137
вот и крысы подтягиваются!!! сразу видно "патриотов" нашей Родины!!!
Ответить
АЛЕКС 58
1687839702
А почему Дашку Карпину с собой не взяли? Вместе бы эротческую фотосессию устроили. Беженки,мля.!
Ответить
Skull_Boy
1687842260
Там так было страшно что все делали селфи с Вагнеровцами, прямо очень страшно, ска 2 даунши
Ответить
mihail200606
1687844718
На her тут эти курицы нужны...
Ответить
CSKA471
1687939462
Что то от таких откровений слезы не наварачиваются, от слова совсем…надеюсь героини не забыли прихватить карточки не забыли все забрать
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