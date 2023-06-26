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    • Жены Песьякова и Ионова подробно рассказали, как эвакуировались из Ростова-на-Дону

    Жены Песьякова и Ионова подробно рассказали, как эвакуировались из Ростова-на-Дону

    Супруга нападающего «Ростова» Алексея Ионова Яна сообщила, каким образом она эвакуировалась из Ростова-на-Дону в минувшие выходные. В городе происходили события, связанные с ЧВК «Вагнер».

    «Эти сутки прошли в конкретном стрессе. Позавчера вечером [23 июня] практически перед сном начался какой-то полный ***. Полночи в телеграме, на телефоне. Утром уже было максимально тревожно. В центре Ростова ощущения были очень не очень! В какой-то момент мы с Ксю Песьяковой приняли решение, что нужно как-то выбираться из города. Две нервные женщины, четверо детей (один из них грудной), кот. Отсутствие билетов на поезд, по трассе тоже не вариант и только благодаря друзьям нам удалось попасть в поезд. Часть пути дети ехали на месте для багажа.

    Потом нас раскидали по разным вагонам. Четыре раза я с мальчиками пересаживалась в зависимости от того, где какие места освободились. Восемь часов в «Ласточке». Добрый вечер! Интересные попутчики. Как только появлялась сеть, все волнительно читали новости.

    В какой-то момент стало понятно, что все уже не так ужасно в перспективе, как ожидалось. Мы немного расслабились.

    Люблю свою страну и очень жду, когда все снова станет прежде!» – написала Ионова.

    Подробностями поделилась и жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова Ксения.

    «Мы были в тотальном ***, другого слова нет. Наши друзья сделали невозможное для нашей эвакуации из Ростова. Когда Сережа [Песьяков] и Леша [Ионов] сажали нас на поезд, половина вокзала думала, что они тоже сматывают удочки. Мы с Яной [Ионовой] просто уливались слезами.

    Итоги вчерашней истории таковы. Я поняла, что при наличии в нас всех обсессивно-компульсивного расстройства мы способны в минимальное количество времени собрать все необходимое, взять себя, кучу детей и вещей в руки и, намотав сопли на кулак, в любых условиях обеспечить им безопасность и дотерпеть до финишной точки.

    Несмотря на происходящее, мой патриотичный настрой сохраняется. Я люблю свою страну и верю, что все будет хорошо!

    Я редко откровенничаю в соцсетях, но сейчас не могу не написать. Сколько мудрости, добра и терпения в этом идеально красивом человеке – моем муже. В этих двух метрах моего счастья. Вчера, когда я уливалась слезами в поезде, он понимал, что времени мало. Он просто смотрел мне в глаза и твердил, что я должна собраться, взять себя в руки и быть сильной для наших детей. Что своими слезами я их пугаю и ввожу в стресс, что сейчас они будут рассчитывать только на меня и что я не имею права сейчас себя жалеть и ныть. И все это абсолютно уверенным, спокойным и ласковым голосом.

    Это просто пример. Вы даже отдаленно не представляете, что это за человек с огромным сердцем и невероятной мудростью. Мне однозначно повезло намного больше, чем ему. Он обещал меня любить, даже несмотря на все мои «старания» это изменить. Это про мое поведение и нежелание взрослеть», – написала Песьякова.

    Песьякова и Ионова дружат.

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    • Ситуация улажена с помощью президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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    Фото: социальные сети Яны Ионовой и Ксении Песьяковой

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    Сегодня, 21:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +92

      vaisboston 54 секунды назад

      Я люблю свою страну и верю, что все будет хорошо!====Да канеш. Именно так должен заканчиваться какой то полный ***.
      Спасибо пукину --забыли написать они.

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      Рейтинг: +56229

      MaxRnD 18 минут назад

      Надо было бегом по посадкам сквозь терны, акации, помойки и репьи

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