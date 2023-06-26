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    • Президент «Урала»: «Нам невыгоден Марадишвили – он получит паспорт Грузии и будет играть за сборную»

    Президент «Урала»: «Нам невыгоден Марадишвили – он получит паспорт Грузии и будет играть за сборную»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об интересе к полузащитнику «Локомотива» Константину Марадишвили.

    «Это наши внутренние вопросы. Нам невыгоден Марадишвили, потому что сейчас он получает грузинский паспорт.

    У нас много иностранцев в команде. Если бы он был россиянином – другой вопрос. Но Марадишвили будет получать паспорт, играть за сборную Грузии. Сейчас и разговора об этом [предложении] нет», – сказал Иванов.

    • «Локо» купил Марадишвили у ЦСКА в 2021 году за 7 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне РПЛ у него 21 матч, 2 гола, ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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