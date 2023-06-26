Президент «Урала»: «Нам невыгоден Марадишвили – он получит паспорт Грузии и будет играть за сборную»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об интересе к полузащитнику «Локомотива» Константину Марадишвили.

«Это наши внутренние вопросы. Нам невыгоден Марадишвили, потому что сейчас он получает грузинский паспорт.

У нас много иностранцев в команде. Если бы он был россиянином – другой вопрос. Но Марадишвили будет получать паспорт, играть за сборную Грузии. Сейчас и разговора об этом [предложении] нет», – сказал Иванов.