Марадишвили – о переходе в «Акрон»: «Дзюба сказал в раздевалке: «Ждал усиление, а приехал Марадишвили»

Новичок «Акрона» Константин Марадишвили рассказал, как его встретил Артем Дзюба.

– Дзюба в Тольятти встретил как родного?

– Да. Артeм знает, как встречать и поддерживать людей. Он очень умный человек и футболист. Дзюба всегда первым придeт на помощь.

– Но и подколет тоже первым?

– Это точно. Когда я только зашeл в раздевалку, Артeм запустил шутку: «Я думал, будет усиление, а приехал Марадишвили», ха-ха.

– Чувствуется, что Артeм в этой команде больше чем просто нападающий и бомбардир?

– Дзюба – в принципе очень большая фигура в футболе. Человек добился таких высот, о которых каждый мальчишка мечтает. И у нас в команде все рады, что мастер с таким огромным опытом находится вместе с нами. На него всегда можно положиться.