Федотов ответил на обвинения Заремы в провокациях

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на слова Заремы Салиховой в свой адрес.

– Зарема Салихова, которая вас явно не очень любит, сказала: «Федотов славится провокациями. Думаю, вывести Соболева из себя – его установка». Скажите честно, вы говорили Роше что-то подобное?

– Все, что я сказал Вильяму, произошло после игры, и суть в том, что он – красавец. Зная себя как футболиста, понятия не имею, чем бы это закончилось, окажись я на его месте.

Потому что со стороны я мог показаться спокойным, но по молодости чувство справедливости меня просто взрывало. После импульсивных поступков провокационного порядка со стороны соперника порой не мог сдержаться. На это Роша мне ответил, что два года назад, скорее всего, сделал бы то же самое.

У меня никогда нет установок кого-то провоцировать. Но это хорошо – когда тебя без реальных оснований называют провокатором. Значит, боятся.

– Вы считаете это жесткой критикой в свой адрес или, наоборот, воспринимаете как комплимент?

– Конечно, как комплимент! Другое дело, что в стремлении к результату не должно быть подлости или унизительных действий.

А на мелочах строится вся работа, вся подготовка. Думаю, любой хороший тренер должен использовать все детали ради победы.