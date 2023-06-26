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Федотов ответил на обвинения Заремы в провокациях

26 июня 2023, 12:32
3

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на слова Заремы Салиховой в свой адрес.

Зарема Салихова, которая вас явно не очень любит, сказала: «Федотов славится провокациями. Думаю, вывести Соболева из себя – его установка». Скажите честно, вы говорили Роше что-то подобное?

– Все, что я сказал Вильяму, произошло после игры, и суть в том, что он – красавец. Зная себя как футболиста, понятия не имею, чем бы это закончилось, окажись я на его месте.

Потому что со стороны я мог показаться спокойным, но по молодости чувство справедливости меня просто взрывало. После импульсивных поступков провокационного порядка со стороны соперника порой не мог сдержаться. На это Роша мне ответил, что два года назад, скорее всего, сделал бы то же самое.

У меня никогда нет установок кого-то провоцировать. Но это хорошо – когда тебя без реальных оснований называют провокатором. Значит, боятся.

– Вы считаете это жесткой критикой в свой адрес или, наоборот, воспринимаете как комплимент?

– Конечно, как комплимент! Другое дело, что в стремлении к результату не должно быть подлости или унизительных действий.

А на мелочах строится вся работа, вся подготовка. Думаю, любой хороший тренер должен использовать все детали ради победы.

  • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 2:1 в 28-м туре РПЛ.
  • Во 2-м тайме судья удалил Соболева и Рошу.
  • Нападающий «Спартака» показал сопернику неприличный жест, схватившись за пах.
  • Защитник ЦСКА сделал то же самое, пытаясь объяснить арбитру произошедшее. Впоследствии его красную карточку отменили.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Соболев Александр Роша Виллиан Федотов Владимир Салихова Зарема
Комментарии (3)
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Красногвардейчик
1687773453
Не обращай на ду-ру внимания, Валентиныч)
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NewLife
1687775117
Заяц входит в трамвай и громким голосом требует: "давайте сюда кошельки часы и другие ценности, а то будет, как в прошлый раз". Один из пассажиров, отдавая часы, спрашивает, а что было в прошлый раз ? Заяц: "меня выкинули из трамвая".
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Marshall1956
1687791516
Это нормально для свиней.Подлость ,подкупы кдк чтобы дельфину снизили срок дисквалификации,уголовник бегающий с героином.Вот они традиции рабов!
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