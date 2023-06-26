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Титов подвел итоги сезона для «Спартака»

26 июня 2023, 11:11
2

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил результаты команды в сезоне-2022/23.

– Вы человек, который работал в тренерском штабе «Спартака» и знает, какой ценой даются победы и результат. Как оцените работу Гильермо Абаскаля?

– Оценивать можно тогда, когда знаешь ситуацию изнутри. Мы видим только отрывки того, что происходит в тренировочном процессе.

«Спартак» остался без Кубка России и занял третье место в чемпионате, учитывая, что сегодня даже второе место не дает ни Лигу Чемпионов, ни Лигу Европы.

Любую команду, а особенно «Спартак», красят кубки, награды, победы. Есть плюс – это семь ступенек вверх по таблице. Но вопросов очень много.

В том году был великолепный кубок: отличный финал, 69 тысяч зрителей. Все было на самом высоком уровне – за это спасибо РФС.

Увы, сегодня «Спартак» остался без первого места и Кубка России, но это не умаляет заслуг Абаскаля. Повторюсь: не знаю, как он работает.

Те отрывки, которые мы видим, – официальная часть для журналистов: поснимать разминку. Какие они делают упражнения и на чем ставят акцент, я, увы, прокомментировать не могу.

  • Абаскаль возглавил «Спартак» прошлым летом.
  • В РПЛ команда оказалась ниже ЦСКА и «Зенита».
  • Москвичи вылетели из Кубка от «Акрона» из Первой лиги.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (2)
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sined1951
1687771273
Не болельщик Спартака, но тоже подведу итоги за прошедший сезон. Отмечаю улучшение игры, особенно в осенней части. Понравилось как Спартак использовал прессинг не давая сопернику выходить в атаку через пас, улучшилась культура паса, что позволило создавать у ворот соперников больше голевых моментов. Понравилось, что в большинстве атак участвовала большая группа футболистов. Как итог-3 место в чемпионате после 10 -го в предыдущем. Что не понравилось: 1.Слабая реализация моментов. 2.Большое количество фолов при отборе мяча. 3.Недостаточная физическая подготовка в весенней части чемпионата. 4.Не донастрой на матчи с соперниками из нижней части таблицы. Если устранят эти недостатки-могут реально побороться с Зенитом за чемпионство.
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zigbert
1687782193
Не совсем плохое место для Спартака. Абаскалю будет необходимо проанализировать неудачную игру команды в весенней части сезона. Второй сезон станет для тренера определяющим.
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