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    Титов подвел итоги сезона для «Спартака»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил результаты команды в сезоне-2022/23.

    – Вы человек, который работал в тренерском штабе «Спартака» и знает, какой ценой даются победы и результат. Как оцените работу Гильермо Абаскаля?

    – Оценивать можно тогда, когда знаешь ситуацию изнутри. Мы видим только отрывки того, что происходит в тренировочном процессе.

    «Спартак» остался без Кубка России и занял третье место в чемпионате, учитывая, что сегодня даже второе место не дает ни Лигу Чемпионов, ни Лигу Европы.

    Любую команду, а особенно «Спартак», красят кубки, награды, победы. Есть плюс – это семь ступенек вверх по таблице. Но вопросов очень много.

    В том году был великолепный кубок: отличный финал, 69 тысяч зрителей. Все было на самом высоком уровне – за это спасибо РФС.

    Увы, сегодня «Спартак» остался без первого места и Кубка России, но это не умаляет заслуг Абаскаля. Повторюсь: не знаю, как он работает.

    Те отрывки, которые мы видим, – официальная часть для журналистов: поснимать разминку. Какие они делают упражнения и на чем ставят акцент, я, увы, прокомментировать не могу.

    • Абаскаль возглавил «Спартак» прошлым летом.
    • В РПЛ команда оказалась ниже ЦСКА и «Зенита».
    • Москвичи вылетели из Кубка от «Акрона» из Первой лиги.

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    Источник: Sport24

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