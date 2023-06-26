Титов подвел итоги сезона для «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил результаты команды в сезоне-2022/23.

– Вы человек, который работал в тренерском штабе «Спартака» и знает, какой ценой даются победы и результат. Как оцените работу Гильермо Абаскаля?

– Оценивать можно тогда, когда знаешь ситуацию изнутри. Мы видим только отрывки того, что происходит в тренировочном процессе.

«Спартак» остался без Кубка России и занял третье место в чемпионате, учитывая, что сегодня даже второе место не дает ни Лигу Чемпионов, ни Лигу Европы.

Любую команду, а особенно «Спартак», красят кубки, награды, победы. Есть плюс – это семь ступенек вверх по таблице. Но вопросов очень много.

В том году был великолепный кубок: отличный финал, 69 тысяч зрителей. Все было на самом высоком уровне – за это спасибо РФС.

Увы, сегодня «Спартак» остался без первого места и Кубка России, но это не умаляет заслуг Абаскаля. Повторюсь: не знаю, как он работает.

Те отрывки, которые мы видим, – официальная часть для журналистов: поснимать разминку. Какие они делают упражнения и на чем ставят акцент, я, увы, прокомментировать не могу.