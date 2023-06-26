«Человек пахал как проклятый и взял этот шанс»: Федотов – о Заболотном

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отметил прогресс нападающего Антона Заболотного.

– Вы дали шанс Заболотному, с которым работали в «Сочи», но в ЦСКА полгода держали на скамейке. Он сразу же сделал один плюс один с «Крыльями», забил в кубке «Краснодару» и застолбил место в основе.

– Да, Антон трудился как проклятый, выкладывался на максимум на каждой тренировке. И были эпизоды, когда его взгляд говорил о том, что он сможет себя проявить в тот момент, когда это будет нужно.

Это яркий пример, когда человек пахал и взял этот шанс. И с Заболотным как раз пришел баланс между атакой и обороной.