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    • «Зачем подписывать очередного бразильца, если состав и так классный?»: Титов – о «Зените»

    «Зачем подписывать очередного бразильца, если состав и так классный?»: Титов – о «Зените»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов порассуждал о конкуренции в РПЛ.

    «Зенит» подписывает очередного бразильца, то есть отступать от своей политики они не собираются. Здесь только один вопрос: зачем это надо в РПЛ, если у них и так классный состав?

    Обновления всегда нужны и свежая кровь обязательна, но ближайший год у всех наших команд снова без еврокубков.

    В ближайшее время, конечно, кто-то может включиться в борьбу, но, помимо «Спартака» и ЦСКА, надо включаться и «Локомотиву». Надеюсь, с приходом Лички «Динамо» будет играть в более яркий и современный футбол.

    В последнем матче был симпатичен «Краснодар», и, думаю, все болельщики хотели бы, чтобы первый трофей наконец-то оказался у них. Есть пять-шесть команд, которые могли бы составить «Зениту» конкуренцию, но повторюсь: пока «Зенит» играет в футбол сам с собой.

    Я ранее говорил, что управлять такой махиной, как «Зенит», с такими бразильцами и в таком количестве – надо иметь искусство и умение. У Семака оно есть. Учитывая, что с Серегой играли вместе в сборной, я всегда относился к нему с симпатией», – сказал Титов.

    • «Зенит» стал чемпионом России 5 раз подряд.
    • Новый сезон РПЛ стартует 21 июля.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1268

      SLADE2019 38 минут назад

      В данном случае вопрос зачем, по своей сути близкий к идиотскому.

      0
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      Рейтинг: +1098

      7:1 2 часа назад

      Зачем? Затем, что Ду Кейрос нам бесплатно достался, при рыночной цене 6 лямов. Ктож откажется-то)

      1
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      ...
      Рейтинг: +3710

      acor94 > 7:1 1 час назад

      Ну не бесплатно. Считай за 25 лямов, это если вместе в Ренаном считать.

      0
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