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  • «Зачем подписывать очередного бразильца, если состав и так классный?»: Титов – о «Зените»

«Зачем подписывать очередного бразильца, если состав и так классный?»: Титов – о «Зените»

26 июня 2023, 09:18
6

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов порассуждал о конкуренции в РПЛ.

«Зенит» подписывает очередного бразильца, то есть отступать от своей политики они не собираются. Здесь только один вопрос: зачем это надо в РПЛ, если у них и так классный состав?

Обновления всегда нужны и свежая кровь обязательна, но ближайший год у всех наших команд снова без еврокубков.

В ближайшее время, конечно, кто-то может включиться в борьбу, но, помимо «Спартака» и ЦСКА, надо включаться и «Локомотиву». Надеюсь, с приходом Лички «Динамо» будет играть в более яркий и современный футбол.

В последнем матче был симпатичен «Краснодар», и, думаю, все болельщики хотели бы, чтобы первый трофей наконец-то оказался у них. Есть пять-шесть команд, которые могли бы составить «Зениту» конкуренцию, но повторюсь: пока «Зенит» играет в футбол сам с собой.

Я ранее говорил, что управлять такой махиной, как «Зенит», с такими бразильцами и в таком количестве – надо иметь искусство и умение. У Семака оно есть. Учитывая, что с Серегой играли вместе в сборной, я всегда относился к нему с симпатией», – сказал Титов.

  • «Зенит» стал чемпионом России 5 раз подряд.
  • Новый сезон РПЛ стартует 21 июля.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Титов Егор
Комментарии (6)
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SLADE2019
1687767407
В данном случае вопрос зачем, по своей сути близкий к идиотскому.
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Spirit_78
1687810058
Некоторые могут уйти, тогда вопрос "зачем" будет неуместен.
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