«Зачем подписывать очередного бразильца, если состав и так классный?»: Титов – о «Зените»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов порассуждал о конкуренции в РПЛ.

«Зенит» подписывает очередного бразильца, то есть отступать от своей политики они не собираются. Здесь только один вопрос: зачем это надо в РПЛ, если у них и так классный состав?

Обновления всегда нужны и свежая кровь обязательна, но ближайший год у всех наших команд снова без еврокубков.

В ближайшее время, конечно, кто-то может включиться в борьбу, но, помимо «Спартака» и ЦСКА, надо включаться и «Локомотиву». Надеюсь, с приходом Лички «Динамо» будет играть в более яркий и современный футбол.

В последнем матче был симпатичен «Краснодар», и, думаю, все болельщики хотели бы, чтобы первый трофей наконец-то оказался у них. Есть пять-шесть команд, которые могли бы составить «Зениту» конкуренцию, но повторюсь: пока «Зенит» играет в футбол сам с собой.

Я ранее говорил, что управлять такой махиной, как «Зенит», с такими бразильцами и в таком количестве – надо иметь искусство и умение. У Семака оно есть. Учитывая, что с Серегой играли вместе в сборной, я всегда относился к нему с симпатией», – сказал Титов.