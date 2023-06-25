Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Артета: «Перед приходом в «Арсенал» я увидел, что у клуба нет души»

    Артета: «Перед приходом в «Арсенал» я увидел, что у клуба нет души»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета вспомнил свой приход в клуб в декабре 2019 года.

    «Я был помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», и в декабре 2019 года мы победили «Арсенал» со счетом 3:0. Тогда я увидел, что у лондонцев потеряна душа. Это не нравилось.

    Потом я оказался на скамейке «Арсенала» и занялся объединением команды и болельщиков. Теперь я ощущаю себя счастливым. У нас есть единство, идентичность, в нас много энергии. Мы даем фанатам то, о чем они мечтают. Только нужно больше побеждать», – сказал Артета.

    • 41-летний испанец за 3,5 года в «Арсенале» привел ее к победе в Кубке и Суперкубке Англии.
    • В прошлом сезоне «Арсенал» лидировал в АПЛ, но упустил титул.
    • Артета играл за «Арсенал» в 2011-2016 годах.

    Новости по теме
    Артета назвал лучшего тренера в мире
    Артета: «До сих пор очень больно, что «Арсенал» упустил титул»
    «Арсенал» планирует купить защитника «Аякса»
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:29
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 