Артета: «Перед приходом в «Арсенал» я увидел, что у клуба нет души»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета вспомнил свой приход в клуб в декабре 2019 года.

«Я был помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», и в декабре 2019 года мы победили «Арсенал» со счетом 3:0. Тогда я увидел, что у лондонцев потеряна душа. Это не нравилось.

Потом я оказался на скамейке «Арсенала» и занялся объединением команды и болельщиков. Теперь я ощущаю себя счастливым. У нас есть единство, идентичность, в нас много энергии. Мы даем фанатам то, о чем они мечтают. Только нужно больше побеждать», – сказал Артета.