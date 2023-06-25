Артета: «Перед приходом в «Арсенал» я увидел, что у клуба нет души»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета вспомнил свой приход в клуб в декабре 2019 года.
«Я был помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», и в декабре 2019 года мы победили «Арсенал» со счетом 3:0. Тогда я увидел, что у лондонцев потеряна душа. Это не нравилось.
Потом я оказался на скамейке «Арсенала» и занялся объединением команды и болельщиков. Теперь я ощущаю себя счастливым. У нас есть единство, идентичность, в нас много энергии. Мы даем фанатам то, о чем они мечтают. Только нужно больше побеждать», – сказал Артета.
- 41-летний испанец за 3,5 года в «Арсенале» привел ее к победе в Кубке и Суперкубке Англии.
- В прошлом сезоне «Арсенал» лидировал в АПЛ, но упустил титул.
- Артета играл за «Арсенал» в 2011-2016 годах.
Источник: Marca