Артета: «До сих пор очень больно, что «Арсенал» упустил титул»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета вновь выразил сожаление по упущенному чемпионству минувшего сезона.
«В «Арсенале» уровень требований высок. Мне до сих пор очень больно из-за упущенного титула. Мы провели в борьбе с «Манчестер Сити» десять месяцев.
Для чемпионства не хватило многого. У нас были три ничьи подряд. Были травмы игроков. Из-за этого не удавалось играть стабильно. И нашим соперником была лучшая команда мира», – сказал испанец.
- «Арсенал» не брал АПЛ 19 лет.
- «Манчестер Сити» и «Арсенал» 6 августа разыграют Суперкубок Англии.
- Артета ранее работал в штабе Хосепа Гвардиолы в «Сити».
Источник: Marca